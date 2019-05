Death Stranding: Release Date Reveal Trailer

Der lange Livestream über Death Stranding auf dem Kanal von PlayStation hatte gestern für einen großen Hype gesorgt. Zeitweise schauten 100.000 Menschen dabei zu wie langsam ein Video sichtbar wurde. Jetzt wurde der Trailer offiziell gezeigt.

Eine paar Antworten und viele Fragen

Das als Release Date Reveal Trailer betitelte Video geht fast neun Minuten lang und zeigt uns viele unterschiedliche Aspekte von Death Stranding. Unter anderem sind mehrere Gadgets, wie eine ausklappbare Leiter oder Equipment zum Abseilen sichtbar. Auch die Gegner des Hauptakteurs, gespielt von Norman Reedus, werden genauer beleuchtet. So muss er in einem Teil des Videos vor Personen in gelben Anzügen flüchtet, ähnlich wie sein eigener. Sie verfügen über Fahrzeuge und Elektro-Stäbe und können dem Anschein nach Reedus in irgendeiner Form aufspüren. Selbst diese Personen scheinen sich jedoch vor den anderen Wesen zu fürchten, denen Norman kurz darauf begegnet.

Säuglinge gegen Geister?

Denn die bereits durch vorherige Videos gezeigten, Geister artigen Wesen scheinen eines der größten Übel in Death Stranding darzustellen. Erwischen sie einen, scheinen sie ihr Opfer in ihre dunklen Erinnerungen zu ziehen. Im Fall von Norman Reedus sind das seine traumatischen Erinnerungen an den Krieg. Immer wieder sind daher Säuglinge in sonderbaren Kapseln sichtbar. Ihre genaue Funktion erklärt sich dem Zuschauer nicht, es scheint aber fast so, als würde Reedus sie zum Schutz vor dem Geistern benutzen.

Hinweise zur Story

Der Trailer gibt uns ebenfalls Hinweise zur Geschichte von Death Stranding. Demnach arbeitet Reedus für die Firma Bridge. Diese Firma beliefert ihn mit hochtechnologischen Material und scheint ganz Amerika eingenommen zu haben. Als seinen persönlichen Kontrahenten könnte hier der von Mads Mikkelsen gespielte Charakter sein. Seine Funktion in der Handlung ist noch sehr unklar, allerdings scheint er ebenfalls im Krieg gewesen zu sein und könnte so eine Verknüpfung zu Reedus herstellen.

Was es mit der Welt, in der Death Straning spielt, auf sich hat bleibt bei all dem weiter ungeklärt. Die Angst vor dem eventuell sauren Regen und das Sterben der Vögel sind zwar zwei Indikatoren für einen atomaren Krieg, bestätigt ist die Theorie jedoch nicht. Fest steht hier nur, dass sich zumindest große Teile des Spiels in Nordamerika abspielen werden.

Mehr zu Death Stranding

Wenn ihr noch mehr über Death Stranding erfahren wollt, könnt ihr gerne unsere Artikel zum Thema durchsuchen. Behaltet ebenfalls den offiziellen YouTube– und Twitch Kanal von PlayStation im Auge, hier werden wahrscheinlich weitere Inhalte folgen.