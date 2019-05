Death Stranding: Erscheinungsdatum 08.11.2019? – Update

Der Livestream von Death Stranding ist mittlerweile seit über 10 Stunden online, langsam lassen sich durch die Effekte von Handabdrücken dahinter Spielszenen oder ein Trailer erkennen. Währenddessen drang das Gerücht zu uns durch, dass Death Stranding am achten November erscheinen soll. Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweisen eines Datums ist der 11. August jedoch ebenfalls möglich.

Neue Teaser auf Twitter und Stream auf Twitch

Eine schier endlose Zeit hat sich Star-Entwickler Hideo Kojima rund um sein Projekt Death Stranding in Schweigen gehüllt. Die spärlichen Trailer und Teaser warfen eher mehr Fragen und Irritation auf, als sie beantworteten. Seit kurzem erscheinen jetzt endlich weitere Teaser auf dem Twitter Account von Kojima, über die wird bereits berichtet haben. Dort wurde eine Stream und weitere Enthüllungen für heute, Mittwoch den 29. Mai angekündigt.

Help Us Reconnect

In dem neuen Video auf dem Twitter Account von Kojima Productions ist wieder einmal nicht sonderlich viel zusehen. Erahnen lässt sich jedoch wie in den vorherigen Teasern eine Person in einem metallenen Anzug. Vorne an dem Anzug ist eine Art Kapsel angebracht, in der ein Säugling schwimmt. Solche verstörenden Bilder sind nicht unüblich für Death Stranding. Was es genau damit auf sich hat bleibt jedoch weiter verborgen. Schließlich wird im Video der Schriftzug “Help Us Connect” eingeblendet. Dies bedeutet in etwa “Helfe uns zu verbinden” und spielt auf die bereits angekündigte besondere Art und Weise an, in der Spieler in Death Stranding untereinander interagieren. Hier gibt es jedoch bisher ebenfalls keine weiteren Informationen.

Zusammen mit dem Post ist ein Livestream auf Twitch online gegangen. auf dem offiziellen Kanal von PlayStation warten seitdem alle gespannt auf weiteres Material zum Spiel. Bisher waren

Merchandise für Death Stranding bereits verfügbar

Ein weiterer Indikator für die künftige Veröffentlichung von Death Stranding ist wohl die anlaufende Merchandising Kampagne. So könnt ihr bereits im offiziellen Store von Kojima Productions T-Shirts, Sticker, Pins und weiteren Kram erwerben.