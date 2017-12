Death Stranding: Weiterer Trailer erschienen

Death Stranding: Neue Infos von der Comic-Con 2016

Die Comic-Con in San Diego läuft aktuell auf Hochtouren und es werden lauter neuer Trailer und neue Infos zu kommenden Filmen, Serien und Games gezeigt. So wand sich Hideo Kojima in einem Livestream an seine Fans und gab einige Infos zu seinem neusten Projekt Death Stranding preis. Ein Mann, ein Mysterium Seit der Ankündigung des Projekts Death Stranding im Juni dieses Jahres gab es kaum genauere Infos zu dem Titel von Kojimas neugegründetem Studio Kojima Productions. Nun hat der japani