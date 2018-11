Der ingame Adventskalender ist zurück: Macht mit beim Gewinnspiel und sichert euch bombastische Gaming-Preise

Die Weihnachtszeit kündigt sich mit lauten Schritten an und bringt frostige Temperaturen und gehetzte Mitmenschen, die sich in allerletzter Sekunde auf die Jagd nach Geschenken machen. Aber nicht bei uns! Wir feiern den Winter, die perfekte Jahreszeit, um das beste Hobby der Welt zu genießen: Gaming. Und das Beste daran: Bei uns müsst ihr euch absolut keine Sorgen um Geschenke machen, denn die kommen auch in diesem Jahr wieder von unserer Seite. Der prestigeträchtige ingame Adventskalender geht in die nächste Runde und die wird dieses Jahr so richtig fett. Also schaut in den kommenden 24 Tagen unbedingt regelmäßig bei uns vorbei, um keinen der großartigen Preise zu verpassen, die wir für euch an Land gezogen haben.

Auf in den Geschenkemarathon!

Wie es Adventskalender so an sich haben, läuft auch unser Presentemarathon vom 01. Dezember bis zum 24. Dezember. An jedem Tag wartet mindestens ein Gewinn auf euch, den ihr einheimsen könnt, indem ihr auf unserer Facebook-Seite vorbeischneit und eine viel zu einfache Frage beantwortet – ganz im Sinne der weihnachtlichen Harmonie eben. An einigen Tagen freuen sich sogar mehrere Gewinner über einen Preis, wenn wir beispielsweise fette Gaming-Pakete, bestehend aus Videospielen allererster Güteklasse raushauen. Mit ein bisschen Glück gehört ihr von Tag Eins an zu unseren Gewinnern, doch selbst dann ist für euch nicht Schluss. Natürlich könnt ihr an jedem der verbleibenden Tage erneut teilnehmen und darauf hoffen, vielleicht sogar mit zwei Geschenken in die Feiertage zu starten.

Dabei solltet ihr allerdings schnell sein, denn die Türchen sind immer nur für einen Tag geöffnet. Wir starten den Adventskalender am 01. Dezember um 0:00 Uhr. Auch alle folgenden Beiträge werden um Mitternacht das Licht der Welt erblicken.

Was erwartet euch hinter den Türchen?

Was genau sich hinter unseren Adventstürchen versteckt, wollen wir euch hier natürlich noch nicht verraten. Vorfreude ist schließlich die größte Freude. Allerdings können wir euch bereits jetzt sagen, wer so alles Preise für den Kalender bereitgestellt hat. Als Partner mit dabei sind unter anderem Caseking.de, Trust Gaming, Arctic oder Razer. Die gesamte Liste findet ihr der Übersicht halber auch nochmal über diesen Zeilen. Da wir uns mit diesem Gewinnspiel natürlich auch für eure fleißigen Besuche auf ingame.de und unseren Social Media-Kanälen bedanken wollen, speisen wir euch natürlich nicht mit kleinen Gimmicks ab. Hinter jedem unserer Türchen stecken Preise im Wert von mindestens 150€. Da kommt selbst der größte Festtagsmuffel in Hochstimmung!

Abschließend bleibt uns nur noch zu sagen: Viel Spaß und Glück mit unserem Gewinnspiel! Genießt die Vorweihnachtszeit, denn unter Umständen müssen wir bald wieder ein Jahr darauf warten.