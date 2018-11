Der Run auf Overwatch

Der Firma Blizzard, bestens bekannt in der Spielerszene als Erschaffer von World of Warcraft, gelang im Jahre 2016 mit Overwatch ein neuer großer Wurf, der das legendäre Spiel von einst in der Popularität sogar übertraf. 25 Millionen Spieler allein im Erscheinungsjahr sprechen eine deutliche Sprache. Besonders gut kommt das Spiel, das am treffendsten als Charakter- oder Team-Shooter beschrieben wird, in Asien an, was nicht nur an den manga-artigen Zeichnungen liegt. In den Internetcafés Südkoreas behauptet Overwatch einen Marktanteil von 30 Prozent. Was also macht dieses Spiel so besonders?

Charakter und Team bestimmen das Spiel

Nicht die Waffen, sondern die Charaktere prägen bei Overwatch das Spiel. Die Charaktere sind eine Mischung aus Fantasiegestalten und Robotern und besitzen jeweils unterschiedliche Fähigkeiten. Mit 21 Charakteren wird dem Spieler eine großzügige Auswahl geboten. Eine gängige Maxime des Spiels lautet von daher, nicht so zu spielen wie man selbst spielen möchte, sondern so, wie der Charakter es verlangt. Die zweite Orientierungsmarke ist das eigene Team. Jedes Team setzt sich aus jeweils sechs Figuren zusammen, die im Idealfall aus Charakteren mit ergänzenden Fähigkeiten gebildet wird. In einem Kampf ziehen beispielsweise die Tanks die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich und können am meisten einstecken. Dazu gesellen sich offensiv und defensiv orientierte Kämpfer, ein Scharfschütze, ein Heiler und eine andere Unterstützereinheit.

Der Aufstand der Roboter

Fans vom Hersteller Blizzard schätzen seine ausgefeilten Hintergrundstorys, die Blizzard in Universen wie Warcraft, Starwars und Diablo unter Beweis gestellt hat. In diesem Fall geht es um eine Spielwelt auf der Erde in der Zukunft, deren Konflikte aus der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) herrühren, die sich in Form von Arbeitsrobotern (Omnic) irgendwann verselbstständigt hat und sich nun gegen seinen Schöpfer wendet – ein seit Frankenstein beliebter Topos. Zwar konnte die Vereinigung Overwatch, die sich nach einer Initiative der Vereinten Nationen zur Gefahrenabwehr gegründet hatte, die Aufschläge niederschlagen. Aber daraufhin kam es zu weiteren Konflikten.

Verbot und Neugründung

Die Führer von Overwatch, Gabriel Reyes und Jack Morrison, hatten sich während der Gefahrenabwehr verkracht, während Gabriel Reyes die Rolle des gefallenen Engels einnahm. Er gründete daraufhin die Terrororganisation Blackwatch, deren Verbrechen Overwatch fälschlicherweise zugeschrieben wurden. Unter dem Druck der Öffentlichkeit musste sich Overwatch daraufhin auflösen. In der Folge nahmen die alten Probleme rund um die Omnik-Roboter nach weiteren Verschwörungen wieder zu. Overwatch wird wiedergegründet und muss sich den Herausforderungen rund um KI und Blackwatch stellen, um die Erde zu retten.

Die Spielorte und Belohnungen

Zum Erfolg von Overwatch tragen die herrlich gezeichneten Spielorte bei, die sich aus den aufregendsten Orten auf der Erde zusammensetzen, nur ein wenig in die Zukunft gerückt und futuristisch verzerrt. Spielorte wie Hollywood, der Tempel von Anubis, Dorado, Gibraltar und viele mehr sind Orte des Kampfes. All diese faszinierenden Schauplätze zu erklimmen und sich dort zu behaupten, trägt ebenso zur Motivation bei wie die Lootbox am Ende eines jeden Levels. Die Kiste enthält Belohnungen aus den Kategorien gewöhnlich, selten, episch und legendär, mit denen sich der Charakter in der Folge schmücken kann. Darüber hinaus winken Erfahrungspunkte, Awards und Medaillen für besondere Leistungen. Aufgaben, welche die Eskorte einer Fracht verlangen, sorgen für Abwechslung vom üblichen Kampfgeschehen.

Flottes Spielgeschehen

Insgesamt sind die Charaktere äußerst agil und das Spielgeschehen reich an Action und Geschwindigkeit. Während sich problemlos auch an den Dächern gehangelt werden kann, gibt es auf dem Spielfeld Gruben, Fallen und andere Hindernisse, sodass ein Schuss nicht die einzige Art des Tötens ist. Ein rundes Dutzend an unterschiedlichen Spieltasten verleihen dem Spiel zusätzliche Komplexität, das in der Spielerszene als „easy to learn und hard to master“ gilt. Mit schnellen und gewandten Klicks und Bewegungen können zudem sogenannte Melee-Combos generiert werden, die noch mehr Schaden und eine größere Schadensfläche erzeugen.