Destiny 3: Reddit-Nutzer verrÃ¤t erste Details

Seit zwei Tagen kursieren erste Gerüchte über Eckdaten von Destiny 3. So veröffentlichte der Nutzer AnonTheNine einen Beitrag auf Reddit, der Orte, Handlungen, Fähigkeiten und mehr von Destiny 3 enthüllen soll. Ob diese Angaben stimmen, lässt sich nicht bestätigen, AnonTheNine ist jedoch für seine regelmäßigen Leaks und deren Wahrheitsgehalt bekannt.

Welche Neuerungen kommen in Destiny 3?

AnonTheNine bestätigt in seinem Beitrag die Orte Chicago, Europa und eine Rückkehr zur Venus. Im Endgame sollen dazu die pyramidenartigen Raumschiffe eine Rolle spielen, die bereits in dem Hologramm im Hof der Königin aus Destiny 2 zu sehen waren. Sie stellen das Flaggschiff einer neuen, feindlichen Rasse dar, die als Hauptgegner agieren soll. Sie werden Astrodemons oder Veil genannt, sind stark mit der Dunkelheit verbunden und treten in dunkelgrüner Rüstung auf.

Die Geschichte von Destiny 3 soll natürlich ebenfalls stark mit den Veil verbunden sein. Während dem Zusammenbruch wurde der Gott der Veil durch einen Konflikt mit dem Licht getötet. Seitdem warten sie auf das Erwachen des Reisenden, um mit seiner Kraft ihren Gott wiederzubeleben.

Fokus auf die Hardcore-Community

Anon kündigte ebenfalls an, dass Destiny 3 deutlich schwerer werden soll als sein Vorgänger. Gleichzeitig solle das Spiel wieder mehr in die Richtung eines Rollenspiels gehen. Wie sich diese beiden Faktoren auf das Game Design auswirken, bleibt dabei offen. Der Beitrag gibt lediglich eine große offene Welt an, die der von PlanetSide ähnlich sein soll.