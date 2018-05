Detroit Become Human: Neues Gameplay-Material aufgetaucht

Zu Detroit Become Human ist ein neues Video aufgetaucht, das euch die 3 Hauptcharaktere noch einmal etwas näher bringt. Zu Gesicht bekommt ihr dabei reichlich kommentiertes Gameplay.

Detroit Become Human: Neues Gameplay-Material

Über das Playstation Magazin Inside Playstation lassen euch Sony und Quantic Dream euch noch mal einen genaueren Blick auf ihren kommenden interaktiven Thriller Detroit Become Human werfen. Das Medium aus dem Hause Sony veröffentlichte am Samstag ein Video, welches euch mit ein paar Gameplay-Szenen vertrauter mit den Protagonisten machen soll.

In der Welt von Detroit Become Human haben die Menschen sich Androiden erschaffen um sich das Leben um einiges einfacher zu gestalten. Die Androiden wurden von den Menschen für die verschiedensten Aufgaben programmiert, was direkt durch die 3 Hauptcharaktere deutlich wird. Zum einen wäre da Markus, welcher als persönliche Pflegekraft für einen zur Ruhe gesetzten Künstler dient und zum anderen Connor, der für die Polizei arbeitende Vermittler-Androide. Zu guter letzt ist da noch Kara, welche als Haus-Androide für einen gewalttätigen und drogenabhängigen Vater eines kleinen Mädchens arbeitet. Nach und nach trotzen die Androiden jedoch ihrer Programmierung und es scheint sich eine Revolution in Gang zu setzen.

In Europa wird „Detroit Become Human“ am 25. Mai 2018 auf den Markt kommen. Das neuste Werk des französischen Entwicklerteams von Quantic Dream versteht sich wie die bisherigen Projekte des Studios als ein interaktiver Thriller. Im Folgenden seht ihr das neue Gameplay-Material.