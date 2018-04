Detroit Become Human: Neues Video rückt Bedeutsamkeit der Entscheidungen in den Fokus

IGN veröffentlichte vor zwei Tagen ein neues Video aus dem Hause Quantic Dream. Dieses thematisiert die bedeutsamen Entscheidungen, die Spieler treffen können und was für einen Einfluss diese auf das Spielgeschehen nehmen.

Ein weiteres mal kommt mit Detroit Become Human ein filmreifes Spektakel zu uns Nachhause. Zuletzt konnte das Studio große Erfolge mit Titeln wie Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls feiern. Infolgedessen arbeiten sie nun an ihrem nächsten interaktiven Film. Dieser wird am 25.Mai exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen und soll mit einer mitreißenden Geschichte sowie glaubwürdigen Charakteren punkten.

Detroit Become Human: Video thematisiert Bedeutsamkeit der Entscheidungen

„In Detroit: Become Human erkundet der Spieler das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie nun eine eigene Persönlichkeit,welche voller Zweifel und Gefühle ist. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente sorgen für Gänsehaut in einer Zeit, in welcher die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden zu wackeln scheint. Alle getroffenen Entscheidungen können fatale Folgen mit sich führen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen“, so Quantic Dream.

In Detroit Become Human können die Spieler einen massiven Einfluss auf die Geschichte nehmen, indem sie die richtigen oder auch die falschen Entscheidungen treffen. Vor zwei Tagen veröffentlichte IGN ein Video, welches dieses Feature noch einmal in den Mittelpunkt rückt.