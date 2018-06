Detroit become human: sollte ursprünglich vier Protagonisten beinhalten

Detroit Become Human: So sieht die Welt der Androiden aus

Quantic Dream und Entwickler David Cage bringen die nächste interaktive Geschichte auf die PlayStation 4. "Detroit Become Human" lässt euch noch mehr Freiheiten als Titel wie "Heavy Rain" oder "Beyond: Two Souls". Auf der E3 2016 gab es schon einen kleinen Vorgeschmack was euch als Android Connor erwartet. Geschaffen um zu dienen In "Detroit Become Human" taucht ihr in eine Welt ein, in der Androiden sämtliche Dienstleistungen übernehmen und den Menschen dienen. Wie bei jeder Maschine