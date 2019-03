Devil May Cry 5: Dataminer entdecken neuen Charakter und Koop-Modus im Quellcode

Team „ttc“ setzt sich an Spieltag 7 Caseking Community Cup durch

Am letzten Freitag war es wieder soweit und der Caseking Community Cup ging in die nächste Runde. Am nunmehr siebten Spieltag traten wieder einmal viele starke CS:GO Teams gegeneinander an. Was folgte war eine spannende Schlacht um den Einzug ins Finale, welche am Ende wieder bekannte Namen begrüßen durfte. 80 Teilnehmer an Tag 7 An Tag Sieben des Caseking Community Cup war das Teilnehmerfeld mal wieder breit gefächert. Am Ende registrieren sich insgesamt 16 Team mit genau 80 Teilnehme