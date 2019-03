Devil May Cry 5: Geheimes Ende freischalten im Guide

Devil May Cry 5 hat ein geheimes Ende, das ihr theoretisch schon recht früh im Spiel erreichen könnt. In unserem Guide zeigen wir euch wie ihr es freischaltet.

Devil May Cry 5: So besiegt ihr Urizen und schaltet das geheime Ende frei

Bereits am Anfang des Spiels trefft ihr auf einen Boss, der euch im Laufe des Hack’n’Slay begleitet: Urizen. Er ist der Schlüssel zum geheimen Ende, denn habt ihr ihn besiegt, belohnt euch das Spiel mit einem Abschluss in Textform. Es reicht jedoch nicht, ihn irgendwann im Verlaufe des Abenteuers zu schlagen. Ihr müsst den Fleischklops töten, wenn ihr

das erste Mal im Prolog auf ihn trefft. Im ersten Durchlauf stellt sich das Ganze jedoch als fast unmöglich heraus.

Eigentlich soll der erste Kampf gegen Urizen nämlich nur eure Fähigkeiten vorstellen und Nero anschließend per tödlichem Expressversand direkt in die Unterwelt schicken. Ohne Devil Trigger udn Devil Breaker seid ihr zunächst aufgeschmissen. Um das geheime Ende freizuschalten, gibt es also zwei Möglichkeiten:

Option 1: Ihr tretet nach dem ersten Spieldurchgang erneut gegen ihn an und nutzt eure neu erlernten Fähigkeiten zu eurem Vorteil. Am besten hebt ihr euch euren Devil Trigger auf und zerstört zunächst den Schild des Dämonen. Anschließend löst ihr den Devil Trigger aus, geht ihr in den Nahkampf und fokussiert eure Angriffe mit Dreieck und Quadrat (PS4), X und Y (Xbox), rechter und linker Maustaste (PC) auf den Kopf von Urizen. Euer Schaden sollte hoch genug ausfallen, um ihm kurz vor Ende des Triggers den Rest zu geben.

Option 2: Deutlich leichter ist der Kampf gegen den Fleischklops, wenn er mit einem Schlag umfällt. Möglich ist das, indem ihr zunächst den „Himmel oder Hölle“-Schwierigkeitsgrad freischaltet. Dazu müsst ihr das Spiel jedoch zunächst auf den Stufen „Teufelsjäger“ und „Sohn Spardas“ abschließen. Der Clou an „Himmel oder Hölle“ ist, dass alles in DmC 5 in einem Schlag zu Boden geht: Also auch Urizen. Trefft ihr den Dämonen, bevor er euch trifft, schaltet ihr das geheime Ende ohne Probleme frei. Allerdings ist diese Option deutlich zeitaufwendiger.

Belohnungen: