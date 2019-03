Devil May Cry 5: Livestream startet 12 Uhr auf ingame.tv

Ab morgen erscheint Devil May Cry 5 im Handel, doch wir geben euch schon heute einen Einblick was der fünfte Teil der Reihe auf dem Kasten hat. Lange ist es her das die ursprüngliche Geschichte rund um den Dämonenjäger Dante einen Nachfolger bekommen hat. Doch ihr müsst nicht mehr warten, denn wir haben Devil May Cry 5 ab 12 Uhr für euch im Livestream auf ingame.tv.

Devil May Cry 5 heute ab 12 Uhr auf ingame.tv

Viele der jüngeren Spieler unter euch mögen vielleicht nur am Rande etwas von Devil May Cry wissen, oder vielleicht noch den Versuch eines Reboot unter dem Namen DmC kennen. Kein Wunder eigentlich, denn der letzte Teil der Reihe Devil May Cry ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Trotzdem ist die Fanbase weiterhin groß und mochte den angesprochenen Neustart der Serie kaum. So hieß es aus vielen Ecken der neue Dante sei zu hipp und zu laut – einfach anders. Das rief wohl auch die Producer der Reihe auf den Plan, womit der Grundstein für Teil Nummer fünf gelegt war.

Aus diesem Grund setzt die Geschichte der neusten Ausgabe nach dem vierte Teil an. Dante und Nero stehen hierbei einer neuen Bedrohung aus dem Dämonenreich gegenüber und müssen neben Familienproblemen mal wieder die Menschheit vor der Bedrohung aus der Unterwelt retten. Kling nach jeder Menge Spannung, aber auch vor allem nach jeder Menge Action wie unser Test von Devil May Cry 5 zeigt. Doch die Sache hat noch mehr Gutes für euch, denn um 12 Uhr am heutigen Donnerstag fällt das Streaming Embargo. Somit können wir mit euch zusammen auf den Putz hauen.



Dante und Nero um 12 Uhr live im Stream

Wenn ihr dabei sein wollt, dann solltet ihr euch einfach ab 12 Uhr auf ingame.tv begeben und zuschauen wie Giacomo und Marco den Dämonen Kombomoves um die Ohren hauen. Wer also Lust auf jede Action und Entertaiment hat der sollte sich jetzt schon einen Platz sichern wenn wir Devil May Cry 5 spielen.