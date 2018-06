Devil May Cry V: Ankündigung und erster Trailer von der E3 2018

Ja die freudigen E3 News reißen nicht ab. Nächster Publisher der mit einer freudigen Botschaft daher kommt ist Capcom. Devil May Cry geht nämlich in die fünfte Runde und lässt den alten Dante wieder über den Bildschirm flimmern.

Devil May Cry V zeigt sich mit erstem Trailer auf der E3

Ja, Microsoft hat sich gestern wirklich die größte Mühe gegeben uns Gamer auch glücklich zu machen. So hatten die Redmonder viele Trailer und Neuankündigungen im Gepäck auch wenn alle nicht ganz so exklusiv waren wie der eine oder andere vielleicht gehofft hatte. In diese Kategorie fällt auch die Ankündigung von Devil May Cry V. Ja richtig gehört Capcom macht da weiter wo es sich viele Fans gewünscht haben und trennt sich damit erst einmal wieder vom Reboot DmC. Mittlerweile sind 10 Jahre seit dem vierten Teil vergangen und Director Hideaki wagt sich erneut an die Saga um die Söhne Spardas.