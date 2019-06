Devolver Digital E3 2019 Big Fancy Pressekonferenz: Neuer DLC für The Messenger, Gang Beasts mit Battle Royale-Elementen und Enter the Gungeon als Arcade

Zum dritten Mal in Folge ist Devolver auf der E3 mit ihrer Big Fancy Press Conference vertreten. Es wird blutig, witzig und herrlich absurd. Wir sind natürlich im Livestream dabei und präsentieren euch alle Neuigkeiten im Liveticker. Außerdem findet ihr nach der PK alle Trailer und Highlights in unserem Artikel.

Trailer

Liveticker

04:00: Die Pressekonferenz in Videoform startet mit einem Rückblick auf die letzten Jahre. Schließlich erzählt die Show seit drei Jahren eine durchgängige Geschichte. Am Anfang steht der Versuch, die völlig zerfetzte Nina Struthers wieder zusammenzusetzen.

04:03: Wer braucht schon klassische Pressekonferenzen? Devolver schneidet sich eine Scheibe bei Nintendo ab und inszeniert kurzerhand eine Devolver Direct – witzigerweise direkt aus dem Gehirn der dahinvegetierenden Nina Struthers.

04:06: Platz 1 auf der bunt-bekloppten Agenda: Eine in allen Farben strahlende Mischung aus Hindernisparkour und Battle Royale: Fall Guys – Ultimate Knockout. Sieht aus wie Gangbeasts, spielt sich wahrscheinlich auch so und kommt 2020 für PlayStation 4 und PC

04:08: Bissiger Kommentar auf den Kampf der Game Stores (Steam, Epic etc.) Das Konzept vom hauseigenen Devolver Bootleg Store ist simpel wie genial. Der eigene, natürlich völlig aus der Luft gegriffene Store rippt kurzerhand die eigenen Produktionen von Steam und verkauft sie als völlig neue Adaptionen – super lit!

04: 12: Zurück zu den wirklich wichtigen Dingen: Carrion, eine verdrehte Horror-Erfahrung wird angekündigt. Als völlig ungelenkes Tentakelmonster seid ihr auf der Jagd nach ahnungslosen Monsterschlächtern – nur, dass es mit der kontrollierten Bewegung nicht so ganz klappt.

04:14: Humor so flach wie Pitabrot darf natürlich auch nicht fehlen: Annalen vs Analen war schon vor 20 Jahren einen Witz wert!

04:15: Enter the Gungeon: House of the Gundead: Der Indie-Geheimtipp als Arcade-Automat? Klingt phantastisch, wird aber wohl vorerst ein feuchter Traum von Gamern bleiben. Obwohl: So ganz sicher kann man sich bei Devolver ja nie sein.

04:17: Der Ninja-Plattformer The Messenger konnte im vergangenen Jahr so einige Lorbeeren einheimsen. Jetzt wird mit The Messenger – Picnic Panick auch der lokale Strand zum Schauplatz von Wurfstern-Action und knackigem Movement.

04:20: Nina Struthers Gehirn hat sich nun völlig verabschiedet und ballert ein vogelwildes Announcement nach dem nächsten raus. Schnell stellt sich jedoch heraus: Genau das war der Plan ihrer rothaarigen Konkurrentin bei Devolver. Die Marketing-Maschinerie läuft wieder. To be continued…