Diablo 3: Neue Hinweise auf eine Switch-Version

Blizzard: Investoren unterstützen den neuen Weg

Die bekannte Marke hat seine Pläne für die Zukunft bekanntgegeben. Diese scheinen den Investoren zu gefallen, denn so bleibt die Firma finanziell abgesichert. Blizzard: Safer Stock So wird die Firma auch betitelt. Das bedeutet, dass es sich um eine sichere Investition handelt. Blizzard ist momentan hoch im Kurs, denn auch sie wollen in Zukunft mehr auf feste Marken, als auf neue Titel setzen. Ähnlich wie Ubisoft wird Blizzard mehr in Richtung Online-Langzeitspiele gehen. Diese werden d