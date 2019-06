Diablo 4: Blizzard Mitarbeiter bekamen bereits interne Präsentation

Medienberichten zufolge haben Mitarbeiter bei Blizzard Entertainment bereits eine Präsentation zu Diablo 4 bekommen. Dies deutet an, das die Entwicklung des Spiels langsam eine vorzeigbare Produktionsstufe erreicht hat

Diablo 4 Release frühstens 2020

Leider sind neben der News über die Präsentation keine weiteren Details ans Tageslicht gelangt. Mit Bild- oder Videomaterial müssen wir uns also alle noch etwas gedulden. Die Gerüchte über das Herannahen von Diablo 4 begannen aber nicht erst mit besagter Präsentation. Schon vorher entstanden mehrere Gerüchte, da Blizzard eine Stellenausschreibung für einen Lead Concept Artist stellte. In der Annonce war von einem unangekündigten Diablo-Projekt die Rede. So wurde wortwörtlich nach einer Person gesucht, die an dunkler, gotischer und makaber Kunst interessiert ist. Also genau der Stil, der Diablo zuzuordnen ist. Weiterhin behandelt ein Artikel der bekannten News-Seite Kotaku das Thema ausführlich.

Ein guter Zeitpunkt zur Veröffentlichung wäre dabei natürlich die diesjährige Blizzcon 2019. Sie startet am 1. November. Bis bis dahin werden wir uns wohl noch etwas gedulden müssen. Wenn ihr euch bis dahin etwas die Zeit vertreiben wollt, schaut doch gerne mal bei uns auf ingame.de vorbei!