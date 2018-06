DICE: Battlefield V bleibt den klassischen Singleplayer Kampagnen treu

Pokémon Go: Freunde und eine neue Tausch-Funktion in Kürze möglich

Pokémon Go Fans erwartet ein umfangreiches Update. Bald können Spieler des Smartphone- Abenteuers ihre gefangenen Taschenmonster mit anderen Spielern tauschen. Ein neues Update für Pokémon GO: Die Verantwortlichen von Pokémon Go stellen ein umfangreiches Update für die Taschenmonster-App vor. Dies bedeutet für die Fans, dass viele, langersehnte Funktionen bald erfüllt werden. Diese beinhalten zum Beispiel Freundeslisten und Tausch-Optionen. Bei der Tausch-Option haben die Spiele