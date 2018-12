Die besten Last Minute Geschenke für Gamer

Wer kennt das nicht, kurz vor Weihnachten und bisher noch keine Zeit gehabt Geschenke zu kaufen oder einfach noch keine Ideen? Wir schaffen Abhilfe! Hier sind unsere besten Last Minute Geschenke für eure liebsten Gamer Freunde und Verwandten.

Die besten Last Minuten Gaming Geschenke

Wir gehen bei unser Liste davon aus, dass ihr von vorne herein ausgeschlossen habt etwaige neue Peripherie Geräte oder gewünschte Spiele zu verschenken. Das heißt neue Headsets oder Tastaturen fallen flach. Stattdessen haben wir versucht uns auf Geschenke zu konzentrieren, die man sich als Gamer vielleicht nicht unbedingt selbst kauft. Natürlich könnt ihr nicht alle gelisteten Geschenke am Weihnachtsmorgen besorgen, vor allem dann nicht wenn die Familie auf dem Land wohnt. Spricht dennoch eine der aufwändigeren Ideen an, verschenkt sie doch einfach als Gutschein zusammen mit einer Kleinigkeit aus der Abteilungs Selbstgebasteltes. Wir hoffen das für die verschiedensten Zocker und Geldbeutel etwas dabei ist!

Gaming Brillen

Ja ganz richtig, die Dinger sehen zwar nerdig aus, retten dem Beschenkten auf lange Sicht aber sowohl das Augenlicht als auch den Hormonhaushalt. Bekanntlich schüttet der unser Körper als Reaktion auf blaues Licht Serotonin aus, was die Produktion des „Schlaf-Hormons“ Melatonin unterdrückt. Die Folge: Wir schlafen weniger beziehungsweise schlechter. Jeder der also viel Zeit vorm Rechner verringt profitiert auf Dauer vom Gebrauch einer Gaming Brille. Die getönten Gläser helfen blaues Licht herauszufiltern, außerdem beugt die Brille auch trockenen Augen vor und hilft bei der Konzentration.

Gaming Stuhl

Aus der selben Kategorie wie die Gaming Brillen, kommt auch der Sattel auf dem wir Gamer Tag ein Tag aus sitzen. Absolut nichts ist wichtiger als ein passender und qualitativ hochwertiger Stuhl. Das gilt sowohl für viel Spieler, als auch für Schreibtischarbeiter. Wir haben bereits einen ausführlichen Artikel über die Vorteile eines ergonomischen Schreibtischbegleiters geschrieben, daher wollen wir hier ohne umschweife zwei Modelle vorschlagen, bei denen ihr bedenkenlos zugreifen könnt:

Beide Stühle sind enorm hochwertig gefertigt und bieten alle individualiserungsmöglichkeiten für optimale Sitzergonomie. Außerdem könnt ihr beide Modelle auch mit verschiedenen Polsterungen bestellen. Besonders für sehr große Zocker empfhielt sich der Omega, alle anderen dürften mit dem Noblechair mehr als zufrieden sein.

Kochbücher aus der Spielewelt

Die meisten Spiele heutzutage haben reiche, ausgeklügelte Welten, in denen ihr auch immer wieder auf die interessantesten kulinarischen Eigenheiten trefft. Beschenkt ihr also einen Liebhaber von außergewöhnlichen Leckereien, oder gar einen Kochkünstler, dann könnte ein Kochbuch mit Spielethema genau das richtige Geschenk sein. Der Clou? Im Grunde könnt ihr die Rezepte wunderbar selbst zusammenstellen. Im Internet kursieren hunderte von Gerichten zu unseren Lieblingsspielen. Als Videotutorial können wir euch außerdem den Youtube Kanal Feast of Fiction empfehlen in dem Jimmy Wong und Ashley Adams die verschiedensten Gerichte aus der Popkultur nachkochen. Optional gibt es natürlich auch bereits zusammengestellte Kochbücher wie zum Beispiel das Azeroth Kochbuch, mit Rezepten aus der World of Warcraft.

Brett und Kartenspiele

Manchmal liegt die Lösung so nah, dass wir partout nicht drauf kommen. Viele Gamer sind eben genau das: Spieler und das beschränkt sich selten nur auf die digitale Titel. Mittlerweile gibt es sogar ein ganzes Füllhorn an Brettspieladaptionen bekannter Video Spiele. Allen voran wollen wir euch hier die Fallout Umsetzung sowie das Dark Souls Brettspiel ans Herz legen. Beide Spiele wurden fantastisch umgesetzt und haben sich viel von dem Charm ihrer Welten erhalten. Wem also Fallout 76 sauer aufgestoßen ist, der könnte mit der Brettspiel Version vorerst seinen Frieden finden, denn die schlägt das letzte Digitalfiasko der Reihe um Längen. Natürlich teilen sich die meisten Gesellschaftsspiele, vor allem die nerdigeren Varianten in zwei Lager.

Die Spiele, für deren Aufbau ihr einen Uniabschluss braucht und die kurzweiligen Titel mit hohem Wiederspielwert. Diese Spiele könnt ihr auch am Weihnachtsabend noch spielen:

Spiele für lange Abende und starke Nerven:

Kartenspiele die uns dieses Jahr immer wieder begeistert haben:

Aufbewahren mit Stil

Obgleich digitale Plattformen wie Steam oder der Playstation Store größtenteils den Gang zum elektronik Fachhandelt ersetzt haben, sind die meisten Spieler die wir kennen notorische Sammler. Dabei ist es natürlich völlig egal ob der oder die jenige NES Module, 3DS Spiele, Magic Karten oder Brettspiele hortet, irgendwo müssen die Herzensangelegenheiten untergebracht werden. Nicht nur hilft ein vernüftiges Aufbewahrungssystem Ordnung zu halten, häufig sind wir besser damit beraten unser Hobby in der Wohnung stilsicher zu inszenieren, als es zu verstecken. Seid ihr also bastel affin könnt ihr beispielsweise einen schönen Ständer für die lieblings Collectors Editions bauen, eine alte Truhe für Würfel und Spielminiaturen restaurieren, oder ganz simpeln aus Holz Trennreiter für die Kartensammlung ausschneiden. Geht es um das Ordnen von Spielen oder Karten könnt ihr für die entsprechenden Holzteile auch Schablonen von Spiellogos vorbereiten und auf das Holz malen, schnitzen oder brennen. Aber keine Angst auch wenn euch das Basteln nicht so leicht von der Hand geht, kann schon die Idee für eine Aufbewahrung ein tolles Geschenk sein. Überlegt einfach was der oder die Beschenkte für die Aufbewahrung der Sammlung gebrauchen könnte und such euch eine entsprechende Vorlage aus dem Netz. Die Vorlage druckt ihr dann aus und verschenkt sie mit samt den Teilen zum gemeinsamen Bauen nach Weihnachten. Alternativ gibt es natürlich etwaige Fertigprodukte wie zum Beispiel dieser Halter für 3DS Spiele. Im Würfel und Karten Segment bieten sich Tischlereien wie Wyrmwood an.

Spielemerch

Eigentlich gibt es hier nict viel zu sagen. Entweder der oder die Beschenkte trägt gern Merchandise des lieblings Spiels, YouTubers, Films etc. oder eben nicht. Ist ersteres der Fall, könnt ihr sicherlich schon mit einer Kappe oder einem Tshirt für große Weihnachtsfreude sorgen. Schafft ihr es nicht mehr das entsprechende Tshirt vor Weihnachten zu besorgen, dann nehmt euch doch einfach ein altes Shirt aus dem Schrank und malt so gut ihr könnt das entsprechende Motiv nach. Bestellt ihr im selben Zug noch den offiziellen Merch, sind euch ein Lacher und das passte Geschenk garantiert.

Bücher aus der Spielewelt

Videospiele sind mittlerweile ein so omnipräsentes Medium geworden, dass zahlreiche Spielereihen auch in Roman oder Comic Version umgesetzt beziehungsweise fortgeführt wurden. Mit der Metro und der The Witcher Reihe haben es sogar zwei Buchvorlage zum Videospiel gebracht. Für Spielefans die auch gern lesen gibt es also genügend Material um gleich für mehrere Weihnachtsfeste vorgesorgt zu haben. Da es hier natürlich sehr auf den Geschmack eures Nerds ankommt, tun wir uns schwer damit einzelne Bücher oder Comic Reihen zu empfehlen.

Für alle Spiele Enthusiasten, die aber gern etwas tiefer in ihre Hobby Materie eintauchen haben wir hier einige Literaturtipps:

Jane McGonigal und Jesper Juul befassen sich vornehmlich mit der Psychologie hinter Spielmechaniken und Spaß im Allgemeinen. Beide versuchen zu ergründen, was die Faszination Videospiel ausmacht und wie diese Erkenntnisse sowohl in der Spielentwickler aber auch außerhalb weiter genutzt werden können. Im Gegensatz dazu, beschäftigt sich James Newmann in seinem Erstwerk mit uns, den Spielern. In einer messerscharfen und frappierend ehrlichen Analyse seines eigenen Spielverhaltens, aber auch seiner Beobachtungen deckt er die Facette der partizipierenden Observanten, oder koproduzierenden Konsumenten, eben den Spielern auf. Casey O’Donnell’s Ethnographie „Developer’s Dilemma“ setzt sich unterdessen mit dem hohen Druck und Deadline getriebenen Arbeitswelten der Spieleentwickler auseinander. Zuletzt ergründet Raph Koster auf eine äußerst zugängliche Art und Weise die Frage: Was ist Spaß? und vor allem wie können wir Spaß in eine Form gießen.

Events oder Abonnements

Wie bei den meisten Hobbys frisst auch das Spielen viel Zeit und Geld, da aber nicht jeder gleich tief in die Tasche greifen möchte, könnt ihr eurem Gamer auch schon mit einem Monatsabo unter die Arme greifen. Denkbare wäre hier ein Season Pass für eines der Lieblingsspiele, aber auch das Humblebundle bietet eine monatliche Subscription an. Natürlich sind auch die Klassiker wie der Xbox Game Pass oder Playstation Plus immer eine Überlegung wert.

Wollt ihr lieber zusammen etwas unternehmen, könnt ihr vielleicht ein Ticket für die Gamescom verschenken (die sind bisher noch nicht im Vorverkauf, daher müsstet ihr vorerst einen Gutschein schreiben), oder ihr geht zusammen zu dem nächsten großen eSports Event bei euch in der Nähe.

Selbstgebasteltes

Nicht jedes Weihnachtsgeschenk für Spieler muss zwingend viel Geld kosten. Die meisten Spieler die wir kennen, tragen mindestens eine Spielwelt oder eine handvoll ganz besondere Spielerlebnisse in ihrem Herzen. Wisst ihr um die Leidenschaft des Beschenkten, dann könnt ihr auch ganz einfach den Kochlöffel schwingen oder die Bastelschere rausholen.

Hier zum Beispiel wurde einfach eine Schablone angefertig und mit lichtdurchlässigem Krepppapier um ein Glas gekleistert. Das Ergebnis: Stimmungsvolle Beleuchtung á la Shadow of the Colossus, die ihr auch noch am Weihnachtsmorgen zusammenbasteln könnt.

Für alle Fans von Fantasy Rollenspielen, sind zum Beispiel Tränke aller Art ganz hoch im Kurs. So könntet ihr einen Orangenlikör anrühren und den als Estus Flakon verkaufen. Das gute an Schnappsgeschenken ist, der Obstbrand muss am Weihnachtstag noch nicht fertig sein. Sagt dem oder der Beschenkten einfach, dass euer Gebräu noch eine Woche oder zwei ziehen muss. Eingelegte Schlehen könnt ihr vielleicht sogar selbst noch finden, wenn eure Familie auf dem Land wohnt. Die eignen sich dank der tiefroten Farbe besonders gut für Heiltränke. Auch Fertiggetränke aller Art könnt ihr im Supermarkt kaufen und schnell in ein mittelalterlich anmutendes Fläschen aus dem Deko- oder Bastelladen umfüllen.

Außerdem ist Weihnachten bekanntlich ja die Zeit der süßen Verführungen. Eurem lieblings Gamer könnt ihr also ganz einfach eine Freunde machen, indem ihr thematische Lekerein zu seinem oder ihrem Lieblingsspiel backt. Die Sterne aus Super Mario oder Pac Man sind dabei besonders einfach anzufertigen.

Frohe Weihnachten

Wir hoffen dem einem oderen anderen unter euch mit unseren Geschenkideen geholfen zu haben. Falls nicht, macht euch nicht allzu viel drauß, schließlich geht es beim Weihnachtsfest doch darum das wir entlich mal Zeit haben mit unseren liebsten gemeinsam zu zocken. In den meisten Fällen freuen sich Freunde und Verwandte genauso wie ihr also sowieso am Meisten genau darauf. Stellt also ein paar Getränke kalt und kauft einen Schwank Knabberkram ein und verbringt einfach die Zeit zusammen. In diesem Sinne: Wünschen wir euch allen ein frohes Weihnachtsfest!