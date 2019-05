Die besten Minigames in Videospielen

Ein Spiel im Spiel im Spiel. Wenn Entwickler ihren Videospiel-Kreationen die Extraportion Leben einhauchen wollen, dann greifen sie nicht selten auf einen ausgefuchsten Kniff zurück: Sie implementieren ein Minispiel in ihr Game. Mit der Mario-Party-Reihe gibt es seit Ewigkeiten sogar ein Franchise, das sich ausschließlich auf eine Compilation kleinerer Spielarten konzentriert. In unserer Top 5 präsentieren wir euch Minigames in Videospielen, die ihr unbedingt ausprobieren müsst.

Five Finger Filet (Red Dead Redemption 2)

Fünf Finger, ein Messer und schnelle Reflexe: So lautet die Erfolgsformel für das Minispiel Five Finger Filet. In guter alter Western-Tradition geht es darum, die eigene Handfläche auf einem Holztisch zu platzieren, um anschließend mit der Klinge die Zwischenräume zwischen den Fingern zu treffen – und das auch noch in atemberaubender Geschwindigkeit. Als erstes Videospiel hat Red Dead Redemption 2 diese Geschicklichkeitseinlage für Spieler zugänglich gemacht und das Ganze mit einem ordentlichen Schwierigkeitsgrad versehen. Das Ergebnis: Blutige Finger und Controller.

Poker (Far Cry 3)

Far Cry 3 glänzt nicht nur mit dem besten Antagonisten der Reihe, sondern wusste bereits 2012 mit einer der besten Umsetzungen eines Casino-Klassikers aufzutrumpfen. Die Rede ist natürlich vom guten alten Pokerspiel. Online Syndikate Casino Spiele gab es in ihrer packenden Form auf Rook Island leider nicht, dafür konnte man auf dem Eiland eine fabulöse Partie Texas Hold’em gegen Vaas Schurken zocken. An acht verschiedenen Locations finden sich die Pokertische, an denen ihr eure finanziellen Mittel ordentlich aufbessern könnt. Erspielt ihr mehr als 1500$ belohnt euch Far Cry 3 sogar mit einer Nebenquest, in der ihr gegen die Creme de la Creme der Insel antreten dürft.

Bowling (GTA IV)

Der Dude lässt grüßen. Wer beim Bowling etwas auf sich hält, darf die Umsetzung in GTA IV nicht verpassen. Niko Bellic schiebt nicht nur im Rahmen der Story eine ruhige Kugel, sondern lässt auch in den zahlreichen Nebentätigkeiten sein Genie am Sportgerät durchblitzen. Allein oder gegen die KI tobt ihr euch auf den zahlreichen Bowlingbahnen von Liberty City aus, bis die Pins nur so krachen. Die meisten davon sind im Besitz von Memory Lanes und bieten euch nebenan eine Burger-Shot-Filiale, wo ihr euch mit wichtigen Alltagsgütern ausstatten könnt oder am Spielautomaten online eure Finanzen aufbessert.

Crash Bandicoot (Uncharted 4: A Thief’s End

Die Jungs und Mädels von Naughty Dog wissen wie man Cross-Promotion betreibt. Bevor ihr euch mit Nathan Drake zum vierten Mal in antike Abenteuer stürzt, gibt euch Uncharted 4: A thief’s end nämlich die Möglichkeit, als guter alter Beuteldachs Kisten zu zertrümmern. Obgleich es sich beim original Crash Bandicoot wohl kaum um ein klassisches Minigame handeln dürfte, läuft es im Heim der Drakes als wäre es lediglich Zierde. Wer vor dem Erklettern historischer Ruinen und Schussgefechten mit Shoreline Handlangern als ein Dschungelabenteuer im Miniformat erleben möchte, ist vor der digitalen PlayStation bestens aufgehoben.

Golf (GTA V)

GTA V gilt als Meisterwerk des Storytelling und Vorreiter in Sachen Open World – Nicht zuletzt deshalb, weil überall in Los Santos kleine Nebentätigkeiten darauf warten, euch eine richtig gute Zeit an der Pazifikküste zu bescheren. Eins dieser extravaganten Minigames ist Gold, der Sport der Reichen und Schönen. Vor perfekt gemähten Rasenfeldern inmitten der Beverly Hills liegt ein Goldplatz, der dazu einlädt, die Seele baumeln zu lassen und in guter Gesellschaft das Neuner-Eisen auszupacken. Mit Großkalibern wie PGA-Tour kann Golf in GTA V leider nicht ganz mithalten, für ein Minispiel ist es aber enorm gelungen.