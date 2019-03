Die besten PlayStation 2-Spiele aller Zeiten

Egal, ob Zocker oder völlig unbewandert in der Welt der Videospiele – jedem ist die PlayStation ein Begriff. Die PlayStation 2 bleibt – trotz vieler Konkurrenzprodukte und 2 hausinternen Nachfolgern – die meistverkaufte Spielekonsole aller Zeiten und wurde weltweit über 157 Millionen Mal verkauft. Im Jahr 2000 ist sie auf dem Markt erschienen. Über 10.000 Spiele wurden exklusiv für die PS2 veröffentlicht, für die PlayStation 3 und PlayStation 4 gibt es nicht einmal zusammengerechnet so viele Spiele. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die PS2 mit deutlich über 10 Jahren eine weit über dem Durchschnitt liegende Blütezeit hatte.

Das Spektrum der Spielgenres ist vollkommen – bei der Playstation 2 war alles dabei. Unter anderem diese Genres haben sich bis heute gehalten und waren damals wegweisend:

Adventure-Games

Action-Games

Sportspiele

Jump & Run

Role-Playing Games (RPG)

Shooter

Strategie-Spiele

Rennspiele

Casino Games wie High Rollers Casino oder Hard Rock Casino

Online Casinos steckten damals noch in den Kinderschuhen. Nicht nur die Entwicklung der Spiele selber hat sich seitdem drastisch verändert, auch der Kauf der Games selbst erfolgt heute größtenteils online. Dank Instant Banking via Online Profilen (z.B. PlayStation Plus) bleibt einem der Gang in den nächsten Gamestore erspart. Ebenso einfach kann man sich einen neuen Zugang für Online Casinos erstellen – am besten einfach ein neues Konto erstellen und mal ein neues Online Casino austesten.

Was zeichnet die PS2-Spiele aus?

Viele der PlayStation 2 Spiele sind so zeitlos und gut, dass sie zu Recht als die besten PS2-Spiele bezeichnet werden können, die es gibt. Selbst die neuen Entwicklungen für die PS4 können ihre Beliebtheit bei der Community nicht übertreffen. Dabei sind nicht zwingend die Verkaufszahlen entscheidend. Auch die Genialität der Spiele und wie sie von den Nutzern auf verschiedenen Plattformen bewertet wurden, spielen in dieses Ranking mit hinein. Nicht nur die grafischen Fortschritte und die Entwicklungen im technischen Bereich spielen hierbei eine wichtige Rolle, sondern auch die Individualisierung und die wachsenden Mitgestaltungsmöglichkeiten prägten die Ära der PS2.

8. Dragon Quest – Die Reise des verwunschenen Königs

Die RPG-Serie „Dragon Quest“ war vor allem in Japan sehr erfolgreich. Um das gesamte Spiel zu spielen, benötigt man mindestens 50 Stunden. „Die Reise des verwunschenen Königs“ ist der achte Teil der Serie, erschien im Jahr 2006 in Europa und hatte erstmals eine komplett dreidimensionale Welt. In den Teilen zuvor bewegten sich die Spieler noch auf vorgerenderten Hintergründen.

7. Prince of Persia: The Sands of Time

Das Action-Adventure Spiel „Prince of Persia: The Sands of Time“ stammt von Ubisoft und wurde erstmals im März 2003 veröffentlicht. Im Spiel bewegt sich ein Prinz in einem feindlichen Palast und muss dort, vorbei an verschiedenen Fallen, Räume durchqueren. Tappt man in eine der Fallen, kann die Zeit zurückgedreht werden und ein neuer Versuch ist möglich. Der Kult des Prince of Persia hat sich bis ins Kino gekämpft.

6. Virtua Fighter 4 Evolution

In dem Action-Game „Virtua Fighter 4 Evolution“ geht es um Martial Arts. Einmal selbst Karate-Kid sein – verschiedene Arenen, unterschiedliche Gegner und zahlreiche Kämpfe machen den Kern des Spiels aus, das in Europa erstmals 2002 für die PlayStation erschienen ist. Auch wenn andere Kampfsport Klassiker, wie Street Fighter oder Mortal Kombat, kommerziell erfolgreicher waren, so erfreut sich Virtua Fighter 4 Evolution bis heute großer Beliebtheit unter den PS2 Spielern.

5. Tony Hawk’s Underground

Der wohl bekannteste und erfolgreichste Skateboarder aller Zeiten hat es auch in die Videogame Welt geschafft. „Tony Hawk’s Underground“ war das fünfte Spiel der Tony Hawk-Serie und steht seinen Vorgängern in Sachen Unterhaltung in nichts nach. Im Gameplay erfüllt der Spieler Aufgaben auf dem Skateboard, verbessert seine Skills und muss neue Tricks ausprobieren. Eine absolute Neuheit im Tony Hawk Cosmos war die Möglichkeit, einen eigenen Charakter zu kreieren und diesen zu verbessern und abseits des Boards die Spielwelt per pedes zu erkunden.

4. God of War II

Das Action-Adventure-Game God of War II ist noch besser als der Vorgänger God of War. Grafik und technische Umsetzung waren für die damalige Zeit (Veröffentlichung 2007) sehr gut. Teil 2 war komplexer als Teil 1, die Rätsel sind ebenso unterhaltsam und der Kampf zwischen Kratos und dem Göttervater Zeus fetzt einfach nur. Kratos ist auf einem Rachefeldzug, nachdem ihm dieser zuvor seiner göttlichen Macht beraubt und getötet hat. Es ist also alles angerichtet für eine großartige Schlacht auf dem Olymp.

3. Metal Gear Solid 3 – Snake Eater

„Metal Gear Solid 3 – Snake Eater“ führt den Spieler in den russischen Dschungel, wo er viele Abenteuer erlebt und gegen zahlreiche Gegner kämpfen muss. Die Elemente, die den Spieler begeistern, waren aus der Reihe bereits bekannt. Es war hier jedoch das erste Mal möglich, Etappenziele im Multiplayer Modus online zusammen zu erreichen. Hierbei sind vor allem die ausgefeilte Story, die bahnbrechende Grafik und die detailliert gezeichneten Charaktere Gründe für den großen Erfolg bei Kritikern wie auch an den Kassen – Snake Eater ist der vielleicht beste Metal Gear Solid Teil.