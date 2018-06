Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit: Uhrzeit für Gratis-Download

Square Enix hat den genauen Release für das “Life is Strange“-Spin-Off “Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit“ enthüllt. Demnach soll der Kostenlose Download am 25. Juni ab 18 Uhr zur Verfügung stehen.

Wer Life is Strange mit Freude gezockt hat und heiß auf den zweiten Teil ist, der kann sich freuen, denn mit Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit kommt nun ein kostenloses Spin-Off zu dem interaktiven Graphic Adventure. Nun teilte Publisher Square Enix die genaue Uhrzeit mit, ab welcher das Spiel kostenlos zum Download bereit stehen wird. Der Titel kann ab dem 25.Juni 18 Uhr für PlayStation 4, Xbox One und den PC heruntergeladen werden.

Die Entwickler versprechen eine „rührende, gefühlvolle und einzigartige Erzählung“, welche von den Machern von Life is Strange stammt. Das kurze Abenteuer, welches zwei bis drei Stunden andauern soll, versetzt euch in die Rolle des zehnjährigen Chris. Dessen Traum ist es ein Superheld zu sein. Mit seiner gewaltigen Vorstellungskraft erschafft er sich seine ganz eigenen Abenteuern, bei welchen ihr ihn als Spieler begleiten dürft.

„Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist nicht Life is Strange 2, aber der erste Schritt in Richtung des sehnlichst erwarteten Sequels. Die Episode ist ein eigenständiges Erzählerlebnis, in dem Spieler bei jedem Durchspielen viele versteckte Geheimnisse entdecken können. Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit enthält Verbindungen zu der brandneuen Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2„, so Square Enix.

Here are the release timings for when you will be able to download and play #CaptainSpirit entirely for free! pic.twitter.com/X4CJL1nQEe

— Life is Strange (@LifeIsStrange) 21. Juni 2018