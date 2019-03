Die Gewinnchancen im Online Casino

Früher saßen die Glücksspieler im schicken Anzug am Spieltisch im Casino. Immer mit der Hoffnung, dass der Dealer am Tisch die richtigen Karten legt und der große Jackpot geknackt wird.

In einer immer stärker digitalisierten Gesellschaft ist auch das Glücksspiel längst in der virtuellen Welt angekommen. Moderne Glücksspieler sitzen in bequemen Klamotten vor dem Computer und die große Vielfalt der Online Casino-Games. Immer wieder kommt dabei die Frage auf, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeiten an den einzelnen Tischen im Online Casino sind.

Was steckt hinter dem Hausvorteil?

Gleich vorweg: Die Teilnahme am Online Casino ist ein reines Glücksspiel. Die Berechnung der Gewinnwahrscheinlichkeit bleibt daher stets nicht ohne Risiko. Bei der Berechnung der Gewinnchance spielt der Hausvorteil des Anbieters eine entscheidende Rolle. Der Hausvorteil (auch Bankvorteil genannt) gibt an, wie hoch der Vorteil des Betreibers gegenüber dem Spieler ist. Angegeben wird er stets in Prozent.

Bei einem Hausvorteil von 15 Prozent bei seriösen Online Casinos verliert der Spieler durchschnittlich diesen Anteil am Einsatz an das Casino. Der Bankvorteil ist ein statistischer Wert, der keine Auskunft über die Gewinnchancen gibt. Er gibt einzig den erwarteten Verlust des Spielers an seinem Einsatz an.

Was steckt hinter der Auszahlungsquote?

Der Bankvorteil gibt an, wie viel Prozent des Einsatzes an das Casino geht. Mit der Auszahlungsquote hingegen wird angegeben, welchen Prozentsatz der Betreiber an die Spieler auszahlt. Zusammen addiert müssen Hausvorteil und Auszahlungsquote immer 100 Prozent ergeben.

Für Glücksspieler sind beide Wert bei einem Online Casino von Bedeutung. Ein hoher Hausvorteil bedeutet weniger Geld im Jackpot. Bei einer hohen Auszahlungsquote landen indes mehr Spieleinsätze im Jackpot und die Gewinnchance ist höher. Bei Slot Games im Internet sollte die Auszahlungsquote bei weit über 90 Prozent liegen.

Die Gewinnchancen im Internet

Spieler im Online Casino haben einen großen Vorteil gegenüber den Besuchern herkömmlicher Spielbanken vor Ort. Alle Anbieter vom Glücksspiel im Internet müssen Auskunft darüber erteilen, wie hoch der Hausvorteil und die Auszahlungsquote sind. Anhand dieser Wert kann jeder Spieler das für sich beste Online Casino mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit heraussuchen. Der Haken daran: die Angabe bezieht sich auf die durchschnittlichen Werte aller Spiele und nicht auf einzelne Slot Games oder Tische.

Der Hausvorteil im Online Casino kann bei einigen Spielen beeinflusst werden – und damit auch das Glück. So können geschickte Spieler laut www.nachgefragt.net

bei Live Spielen wie Black Jack, Baccarat sowie Poker mit einer guten Strategie die eigenen Siegeschancen steigern. Mit der richtigen Entscheidung kann das Glück in die gewünschte Bahn gelenkt und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht werden.