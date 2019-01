Die Glücksspiel-Integration in Video Spielen

Mit dem stetigen Wachstum professioneller Video Spiele und eSports, wird es ersichtlich, wie ähnlich die Wettkämpfe innerhalb der Spiele zu jenen in der Glücksspiel-Branche geworden sind. Seit Jahren werden Casino, Poker und Glücksspiel in Form von kleinen Spielen in Video Spiele integriert. Von Spiel-Serien, wie Grand Theft Auto und deren Casino Szene bis hin zu Wetten auf Katzenkämpfe in Yakuza Zero – Spieler werden raffiniert durch die Platzierung von Glücksspiel-Symbolen in den Lieblingsspielen beeinflusst. Anstatt euch den Spaß zu lassen und diese selber zu finden, haben wir uns überlegt ein paar derjenigen aufzulisten, die wir bisher gefunden haben. Teilt uns gerne nachher mit, ob wir was vergessen haben!

GTA III, Grand Theft Auto 5, GTA: San Andreas und GTA: Liberty City Stories

Mit Sicherheit habt ihr bereits von der GTA-Serie gehört. Für jene, die bisher hinterm Mond gelebt haben: es handelt sich um einen Mix aus rasend-schnellen Autos, Schlägereien und Gaunern. Was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, ist die umfangreiche Glücksspiel-Integration innerhalb des Spiels. Von Kenji’s Casino in GTA und dem Vinewood Casino in GTA V bis hin zur ‘Volatile Situation’-Mission in Liberty City Stories, in welcher ihr das Casino beschützen müsst. Wie ihr seht, ist die Vegas-Atmosphäre in fast allen Spielen präsent. Es ging sogar eine zeitlang das Gerücht rum, dass GTA 5 das Casino eröffnen wird, damit Spieler dort zocken können. Bisher ist es jedoch nicht dazu gekommen.

Red Dead Redemption

Dieses Spiel handelt im Wilden Westen und ist bis oben hin mit kleinen Glücks- und Wettspielen gefüllt. Von Poker und Black Jack bis hin zu Armdrücken, Hufeisen werfen und verstecktem Würfelpoker. Während die meisten in der Einzelspieler-Version für die Xbox verfügbar sind, stehen manche Spiele nur für Multiplayer-Partien zur Verfügung und können sogar dabei helfen, weitere Gegenstände freizuschalten.

Pure Hold´Em

Pure Hold´Em ist eines der neueren Poker-Spiele in der Gaming-Welt. Hier könnt ihr auf der Playstation 4 und Xbox gegen acht Freunde gleichzeitig spielen. Während die Thematik des Spiels offensichtlich ist, fehlt es dem Spiel an künstlicher Intelligenz und Interaktion, wodurch zahlreiche Leute das Interesse daran verloren haben. Aber unter Zockern ist das Spiel im altmodischen Poker-Ansatz ein Favorit. Hier gibts einen Casino Bonus bei Einzahlung und schon kann es losgehen.

Yakuza Zero

Yakuza Zero wurde zu Beginn ohne europäisch-sprachige Untertitel veröffentlicht und erinnert an ein Gangster-Spiel im GTA-Stil, wo íhr durch verschiedene Missionen gegnerische Gangs eliminieren müsst. Die Integration des Glücksspiels gelangt über Wetten auf Katzenkämpfe, in welchen ihr über Schere-Stein-Papier die Bewegung der eigenen Figure bestimmt. Die Graphiken im Anime-Stil sind sogar überraschend spaßig.

eSports

Selbstverständlich können wir eSports in unserer Liste nicht außen vor lassen. Es ist das perfekte Beispiel eines Spiels mit Glücksspiel-Integration. Während viele Sportwetten-Anbieter versuchten von Anfang an den Markt für sich zu gewinnen, hatte SportingBet glaube ich die längste Ausdauer. Sie hatten für mehr als 6 Monate einen ganzen eSports Bereich auf der eigenen Online Sportwetten Platform. Heutzutage scheint es, als wenn SkyBet, Betway und William Hills die Zügel in der Hand haben. Durch das gigantische Preisgeld und die Integration von Gaming und Glücksspiel, sind wir sicher, dass dieser Markt großes Zukunftspotential hat.

So, das war´s erstmal von unserer Seite. Habt ihr noch andere Casino- oder Wettspiel-Integrationen, die wir vergessen haben? Dann schickt sie uns zu und haltet Ausschau nach weiteren spannenden Artikeln.