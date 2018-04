Digitale Spielotheken: Zurück in die Zukunft

New York und New Jersey gelten als die ersten beliebten Orte, in denen Spielotheken beziehungsweise damals noch Spielhäuser ihren Einzug fanden. Ursprünglich als „Penny Arcade“ bekannt, luden die kleinen Spielhallen mit Spielautomaten gegen wenig Geld zum Vergnügen ein. „Penny“ daher, weil die Spiele günstig angeboten wurden und die Läden häufig in im Arkaden-Stil gebauten Einkaufspassagen lagen. Dort traf man sich zusammen mit seinen Jungs auf eine kalte Cola und lachte zusammen, während man die Vielfalt und facettenreiche Gestaltung an Apparaten bewunderte. Bei den Treffen, die eher einer kleinen LAN-Party ähneln, kam man zusammen, in der Hoffnung, dass auch nur der kleinste Groschen dabei rausspringt.

Spielcasinos gefährdet

Die heitere Art der Zusammenkunft mit Freunden blieb jedoch nicht lange so friedlich und harmonisch. Auf den Straßen mischte die Mafia mit, sodass Kriminalität und Beschränkungen in den Spielotheken Deutschlands vorherrschten. Die organisierte Kriminalität steuerte die gezielten Geldwaschaktionen von Steuer- und Rechtsoasen aus, sodass Millionenbeträge an den deutschen Behörden unbemerkt vorbei gingen.

Hinzu kommt eine verschärfte neue Regelung zum Jahreswechsel, welche vorsah, dass Spielotheken sich künftig nicht mehr in einem Abstand von weniger als 350 Metern zueinander befinden dürfen und fernerhin, dass Mehrfachspielhallen nicht länger erlaubt sind. Das bedeutet also, dass alle Spielcasinos mit mehr als zwölf Automaten davon betroffen waren. Schließlich ging eine fünfjährige Übergangsfrist aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2012 zu Ende und führte dazu, dass viele Spielotheken wie in viele Spielehallen schließen mussten schließen mussten. Ziel des Gesetzes ist der Spielerschutz, denn die Regelung soll zur Suchtbekämpfung beitragen.

Online-Spielautomaten und Videospiele leben auf

Heute gestaltet sich das Glücksspiel an den bunten Automaten um ein Vielfaches leichter. In sogenannten Online Spielotheken kann der Spaß von einst nun wieder aufleben. Eine Cola Light sollte dabei zum Glück nicht wie bei Zurück in die Zukunft ein Problem darstellen. Von Zuhause aus macht ihr es euch zusammen auf dem Sofa ganz gemütlich und trinkt nach eurem Belieben das zuckerlose Getränk, welches Marty im Film betrüblicher Weise für einen Kaffee aufgeben musste.

In Zeiten des Internets bieten mittlerweile eine ganze Reihe an Online Casinos Spiele an, die in den hiesigen Spielotheken vor Ort aufzufinden sind. Ganz ohne Öffnungszeiten, Rauchverbot und übermäßige Hektik kann man die alten Zeiten mit den Freunden auch im heimischen Wohnzimmer wieder aufleben lassen. Immer mehr junge Menschen zieht es so ins Netz, um mit den abwechslungsreichen und anspruchsvollen Glücksspielen unterhalten zu werden und sich die Zeit zu vertreiben. Schnell ist ein Konto erstellt, mit dem man sich Zugriff zu den virtuellen Einrichtungen verschaffen und sich die riesige Auswahl an Spielen zunutze machen kann. Moderne Zahlungsarten wie Paypal garantieren dabei eine gewisse Sicherheit. Und sowieso stehen Paypal Spielotheken für Schnelligkeit, Sicherheit und Anonymität.

Seid ihr euch nicht sicher, ob es sich lohnt, für ein bestimmtes Spiel Geld auszugeben, ist es digital jetzt viel einfacher als offline. Bevor ihr überhaupt beginnt Echtgeld auszugeben, könnt ihr die Demo-Version testen. Diese und weitere Faktoren stehen alle für eine Umgewichtung innerhalb der Automatenwirtschaft.