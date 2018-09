Doom 2: Battle-Royale-Modus dank Mod

PUBG, Fortnite, Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield V, alle bringen Battle-Royal-Spielspaß. Aber warum Neu, wenn’s auch Alt geht. Die Modder von Retrodex haben sich nicht lumpen lassen und stellen mit DooM Royale (with Cheese) einen Battle-Royal-Modus für Doom 2 auf die Beine.

Ihr könnt den Last-Man-Standing-Modus des 24 Jahre alten „Doom 2“ mit 64 Spielern spielen. Die Map besteht aus drei verschiedenen Level, die zu einer großen Karte verknüpft wurden. Wie in jedem Battle-Royal-Modus spawnen Muniton, Features und Waffen an verschiedenen Stellen auf der Karte. Die Map verkleinert sich in festgelegten Abständen.

„Das ist alles noch sehr grob gearbeitet und mehr ein Proof of Concept als ein finales Produkt. Bei mir stottert es stark, wenn mehr als 32 Bots auf der Map sind aber das könnte daran liegen, dass es mir momentan erheblich an RAM mangelt.“-Retrodex

Bevor ihr die Mod spielen könnt benötigt ihr Zandronum 3.0. Die eigentliche Mod „DooM Royale (with Cheese) könnt ihr auf moddb laden.