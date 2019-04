Dota Auto Chess Tier List: Alle Figuren im Guide

Wer in Counter Strike gut sein möchte, muss gut zielen können und braucht herausragende Reflexe. Wer in Starcraft an die Spitze möchte, braucht eine enorme Multitaskingfähigkeit. Wer in Hearthstone Erfolg haben möchte, braucht in erster Linie Geld. Dota Auto Chess allerdings, ist ein Spiel, in dem nur Entscheidungen zählen. Wie baue Ich mein Team? Wann kaufe Ich Level, wann suche Ich nach Upgrades für mein Team und wann ist es besser zu sparen? Welche Kombos machen am meisten Sinn und wie platziere ich meine Einheiten? Und am wichtigsten: Welche Einheiten kaufe ich? Wir können euch das Spielen nicht abnehmen, aber mit unserer Auto Chess Tier List für Figuren können wir euch, zumindest bei dieser letzten Frage, unter die Arme greifen.

Nach der Tier List für Rassen und Klassen und dem Anfänger Guide, bringen wir euch heute in unserer Auto Chess Reihe die Tier List für Einheiten. Ähnlich wie bei unserer Liste zu den Klassen/Rassen, haben wir uns auch hier umgesehen und Infos von Auto Chess Profis geholt. Am ausschlaggebendsten war hierbei die qihl Liste, die aus einer Umfrage unter 93 Spielern des höchsten Auto Chess-Ranges, Queen, stattfand. Behaltet im Kopf, dass ein höherer Rang auf der Tier List nicht heißt, dass eine Figur zu jeder Phase des Spiels auch automatisch stärker ist, als alle Figuren, die unter ihr stehen. Jede Figur hat eine andere „Leistungskurve“, auf die wir auch jeweils eingehen.

Tidehunter (5$): Wohl die stärkste Einheit in Auto Chess derzeit. Passt in beinahe jedes Team, langer Flächenstun. Muss in der Frontlinie positioniert werden, um möglichst früh zu ulten.

Medusa (4$): Vergleichbar mit Tidehunter, Flächenstun und Vielseitigkeit. Erst auf Level 2 wirklich stark, gut in Kombination mit Tidehunter, wegen des Naga-Bonus.

Anti Mage (1$): Stark im Early Game, stark im Late Game, kann durch seine Manaraub-Passive Runden für sich entscheiden. Auto Pick in den ersten Runden.

Razor (3$): Sollte in jedem Magierteam vertreten sein, starker Flächenschaden.

Bounty Hunter (1$): Stärkste Early Game Figur, fällt später stark ab. Bounty Hunter auf Stufe 2 kann euch alleine durchs Early Game bringen.

Kunkka (4$): Ebenfalls starker Flächenstun, besonders stark mit Kriegern oder Magiern. Mana- oder Lebensitems sind auf ihm gut aufgehoben.

Lone Druid (4$): Passt in fast jedes Team, besonders gut mit anderen Druiden. Stärkste Mid Game Einheit im Spiel.

Zeus (5$): Scheint recht stark zu sein, essentiell für das Late Game von Gott-Teams und starke Fähigkeit.



Doom (4$): Im Moment der stärkste Dämon, entfaltet aber erst auf Level 2 seine volle Stärke.

Disruptor (4$): Kann das ganze gegnerische Team zum Schweigen bringen, daher ist es oft sinnvoll ihn in der ersten Reihe zu positionieren, da er so schneller ultet.

Enigma: (5$): Besonders stark gegen neutrale Monster, da er Prozent-Schaden basierend auf maximalem Leben verursacht, sonst auch stark im Late Game.

Techies (5$): Notwendig für Goblin-Synergie, enorm hoher Schaden. Da seine Fähigkeit physischen Schaden macht, nicht besondern gut mit Magiern, aber dafür mit Untoten.

Necrophos (4$): Stark im Mid Game, auch auf Level 1, wegen der Heilung die er bietet. Optimal für Untoten-Bonus.

Dragon Knight (4$): Kernstück der Drachenstrategie. Erst auf Level 2 wirklich stark, gutes Ziel für Schadensitems, wegen seines Flächenschadens.

Shadowfiend (3$): Stark mit Magiern oder wenn man ihn früh bekommt. Hoher Flächenschaden.



Gyrocopter (5$): Ebenfalls gut mit Magiern, starker Flächenschaden im Late Game.

Lich (5$): Sinnvoll für Untoten- oder Magier-Synergie, sonst sind die anderen 5-Gold-Figuren meist stärker.

Crystal Maiden (2$): Essentiell für Magierteams, da ihre passive Fähigkeit hilft, schneller Mana aufzubauen.

Lightkeeper (4$): Erst wirklich stark auf Level 2, da er sonst zu langsam ultet. Hier hilft auch Crystal Maiden!

Troll Warlord (4$): Zentrale Figur für Troll-Teams, ein früher Troll Warlord ist jedoch meist erforderlich. Level 2 ebenfalls sehr wichtig.

Chaos Knight (2$): Einer der stärksten Ritter, in anderen Teams sind meist andere Dämonen stärker. Besonders gut im Early Game

Luna (2$): Macht sehr viel Schaden, führt aber durch ihre passive Fertigkeit auch dazu, dass gegnerische Figuren früher ulten. Stark in Ritter-Teams, kann im Late Game durch einen stärkeren Carry, wie Troll Warlord, ersetzt werden.

Beastmaster (2$): Stark in früheren Spielphasen mit anderen Orks oder Jägern. Im Late Game im Regelfall ersetzbar.

Axe (1$): Guter Tank aufgrund seiner Fähigkeit, stirbt später aber zu schnell.

Puck (2$): Wichtig für Drachen, in Ordnung mit Elfen. Schwächer als die anderen Magier, kann aber als Ersatz verwendet werden. Aufgrund seiner niedrigen Abklingzeit ein gutes Ziel für Manaregenerations-Items.

Timbersaw (2$): Besonders stark im Early Game, mit anderen Mechs. Im Late Game nur noch sinnvoll mit 6 Goblins. Besonders gut wegen seiner Flächenschadenfähigkeit.

Clockwerk (1$): Ebenfalls gut im Early Game, fällt stark ab.



Treant Protector (3$): Gut für Elfen, zusammen mit den anderen Druiden. Ob er sich für 3 Gold noch lohnt, wird sich zeigen.

Juggernaut (2$): Schwächster Ork, in Krieger-Teams und im Early Game trotzdem noch stark.

Death Prophet (5$): Schwächste 5-Sterne-Einheit, lohnt sich nur für den Klassen-/Rassenbonus.

Omniknight (3$): Gut im Ritter-Team, sonst nicht wirklich lohnenswert.

Templar Assassin (4$): Sichere Wahl für Elfen- oder Assassinen-Teams, sonst im Regelfall nicht besonders stark.

Windranger (3$): Wichtig in Jäger-Teams, besonders stark im Early und Late Game.

Abaddon (3$): Gut im Ritter-Team, kann auch für Untoten-Bonus helfen.

Queen of Pain (2$): Schwächster Dämon, kann im frühen Spielverlauf aber durchaus stark sein. Zentral für Assassinen-Teams.

Viper (3$): Wichtig für Drachen- und Assassinen-Teams, sonst eher zu vernachlässigen.

Enchantress (1$): Nötig für den Druiden-Bonus. Enchantress auf Level 2 kann im sehr frühen Early Game (4-8) enorm stark sein, fällt danach ab.

Mars (1$): Wird nur wegen seines Bonusses gespielt, der aber recht einflussreich sein kann.



Lycan (3$): In Ordnung für Biest- oder Krieger-Bonus. Lycan verursacht, falls man sowieso ein starkes Team hat, wegen seiner Beschwörungen, Extraschaden beim Gegner.

Drow Ranger (1$): Kann für Jäger- oder Untoten-Bonus genutzt werden, fällt im Late Game jedoch stark ab.

Tinker (1$): Im Early Game als Ersatz für Clockwerk oder Timbersaw einsetzbar, danach nur noch wirklich für 6 Goblins nützlich.

Slardar (2$): Kann als Ersatz für Tidehunter oder Medusa den Naga-Bonus aktivieren oder in Krieger-Teams auftreten. Beides Mal gibt es aber bessere Alternativen

Ogre Magi (1$): Findet wenig Nutzen außerhalb des Early Games, da es bessere Magier gibt und er keinen Rassen-Bonus bringt.

Lina (3$): Kann zeitweise als Ersatz für Razor, Lightkeeper oder Crystal Maiden dienen oder in einem 6-Magier-Team eingesetzt werden.

Phantom Assassin (3$): Ähnlich wie Templar Assassin in Ordnung mit Elfen- oder Assassinen-Teams.

Shadow Shaman (1$): Nötig für 4 Trolle, kann auch mit Disruptor verbunden werden, wegen des Schamanen-Bonusses.

Terrorblade (3$): Kann sehr stark sein, allerdings nur wenn man ihn sehr früh auf Level 2 bekommt.

Bat Rider (1$): Funktioniert als Bindeglied zwischen Trollen und Rittern, in beiden Teams nützlich.



Mirana (2$): Gewinnt durch die Kostenreduzierung ein wenig an Spielbarkeit. Nutzbar in 6-Jäger-Aufstellungen oder im Early Game.

Furion (2$): Nötig für den Druiden-Bonus und auf Level 2 oder 3 spielbar in Elfen-Teams.

Witch Doctor (2$): Gute Schnittstelle zwischen Trollen und Hexenmeistern und nötig für 4 Trolle.

Tiny (1$): Im frühen Spielverlauf gut für den Elementar-Bonus und mit Kriegern. Später schwach, auch weil seine Fähigkeit oft kontraproduktiv ist.

Morphling (2$): Nötig für Assassinen-Teams, im Early Game ebenfalls gut mit dem Elementar-Bonus.

Alchemist (4$): Nötig für 6 Goblins.

Tusk (1$): Kann Biest-Bonus im Early Game aktivieren.

Sniper (3$): Auf Level 2 hoher Schaden in Jäger-Teams.

Venomancer (3$): Ähnlich wie Lycan, aktiviert Biest-Bonus und ist stark, falls man vorne liegt.

Da sich die Meta am laufenden Band ändert, versuchen wir die Auto Chess Tier List immer so aktuell wie möglich zu halten. Aktueller Stand: 02.04.19

