Dragon Ball Z – Kakarot: Trailer zeigt Gameplay und Release Datum

Euch sagt der Name Kakarot nichts? Shame on you! Saiyajin Kakarot aka Son-Goku ist der ewige Held der Dragon Ball Saga. Mit dem nun auf der E3 2019 angekündigten Action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot wollen die Entwickler von CyberConnect2 wieder näher an die Ursprungs-Story rücken und eine epische Story abliefern. Seht selbst:

Dragon Ball Z: Kakarot Release: Anfang 2020

Es wird laut, schrill, dramatisch. Aber so kennen wir unsere Lieblings-Helden und Lieblings-Antihelden. Nach wenigen Sekunden sehen wir nicht weniger als fünf Gesichter, die schon in den 90ern Adrenalin in unsere Adern pumpten. Das neue Action-RPG stellt – und auch das gehört zum üblichen und unbestrittenen Dragon Ball Gameplay – die Kampfszenen in den Mittelpunkt des Geschehens. In der Serie kamen Spaß, Kampf aber auch Werte wie Freundschaft und Willenskraft nicht zu kurz und so hoffen wir, dass auch die Story des neuen Spiels einiges an Tiefe zu bieten haben wird.

Anfang 2020 soll es soweit sein, dann haut Bandai Namco den Titel auch in unserer Hemisphäre für alle gängigen Plattformen (Ausnahme: Nintendo Switch) raus. Ihr werdet zwischen der englischen und der japanischen Sprachausgabe wählen können, wobei diese mit deutschem Untertitel kombiniert werden können.