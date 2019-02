DreamHack 2019: ARCTIC mit eigenem Stand vertreten

Vom 15. bis 17. Februar 2019 öffnet die DreamHack in Leipzig ihre Pforten für Spieler aus aller Welt. Auf dem Gaming-Festival warten nicht nur zahlreiche Events auf neugierige Besucher, auch Hardware-Hersteller und Vertriebsplattformen stellen dort ihre neuesten Produkte aus. So auch ARCTIC, die mit ihrem eigenen Stand auf der DreamHack vertreten sind. Hier erfahrt ihr, was euch dort erwartet und wo ihr den Stand findet.

Für viele gehört die DreamHack in den heiligen Hallen der Leipziger Messe zu den absoluten Highlights des Jahres – nicht zuletzt, weil dort die Creme de la Creme der deutschsprachigen eSport-Szene antritt, um in League of Legends, CS:GO, Hearthstone und Rocket League um die Krone zu wetteifern. Außerdem findet gleichzeitig alljährlich größte Lan-Party Deutschlands statt, während viele die Messe als Treffpunkt für Community-Aktionen oder zum Präsentieren der coolsten Cosplays nutzen.

Dieses Gaming-Festival der Extraklasse lässt sich natürlich auch ARCTIC nicht entgehen, die mit allem anrücken, was ihr zum Kühlen eurer Rechner so braucht. Außerdem hat der Schweizer zahlreiche Gaming-Gadgets aus den Bereichen Sound, Equipment und Power dabei, die das Herz jedes Gamers höherschlagen lassen. Unter anderem mit dabei: Praktische Monitorarme der Z2-Reihe, die für Ordnung auf eurem Schreibtisch sorgen.

All set up for tomorrow @DreamHackDE #DHDE19 pic.twitter.com/6mVxhwbFV8

Als kleines Schmankerl obendrauf habt ihr am Freitag und Samstag die Möglichkeit, die deutsche Top-Streamerin und Cosplay-Expertin Zayuri zu treffen. Von 11:00 bis 15:00 Uhr findet am ARCTIC Stand ein Meet & Greet mit der Kölnerin statt, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

We are excited to meet & greet the amazing cosplayer and top streamer @ZayuriCosplay at our booth (Hall 4, 270) @dreamhackde on Fri and Sat 11-15.

You are welcome to join us!#cosplay #DHDE19 pic.twitter.com/Stj562Qii6

— ARCTIC (@ARCTIChannel) 14. Februar 2019