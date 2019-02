DreamHack 2019: Casekings Modder-Genie Ali „THE CRE8OR“ Abbas zeigt seine Werke

Wie ihr sicher schon mitbekommen habt findet am Wochenende die DreamHack in Leipzig statt. Euch erwarten eSports-Turniere, eine LAN-Party und eine Cosplay & Expo. Doch selbst für Hardware-Begeisterte gibt es jede Menge zu entdecken. Gespannt sein könnt ihr hierbei auf die Deutsche Casemod Meisterschaft. Mit am Start hat er eine Legende des Casekings Modder-Genie.

Casemods von Ali „THE CRE8OR“ Abbas auf der DreamHack Leipzig 2019

Doch der gute Ali Abbas wird nicht nur an der Deutschen Casemod Meisterschaft teilnehmen, sondern auch viele seiner Werke ausstellen. Zudem wird er auch an allen drei Tagen der Dreamhack vor Ort sein und sich euren Fragen stellen. Natürlich im Gepäck ein seiner erfolgreichsten Casemod derDCMM: „Ragnars Revenge“. Falls ihr es euch nicht gehen lassen wollt hier noch mal die offiziellen Informationen rund um die Mods die ihr zu sehen bekommt.

SPARTACUS, MOD OF THE ARENA

„Spartacus, Mod of the Arena“, ist an die Zeit des Kolosseums und der Gladiatoren angelehnt. Ali Abbas hat hier das Thermaltake P90 in eine an das Kolosseum erinnernde Arena verwandelt. Der Mod spielt auf den gladiatorenhaften Kampf der besten Casemodder an und soll somit eine Arena für den Kampf des Titels bei der DCMM darstellen. Gleichzeitig gab ihm die Legende von Spartacus die Inspiration für seine erstklassige Modifikation, weshalb die TV-Mini-Serie “Spartacus: Gods of the Arena“, der Namensgeber des Mods „Mod of the Arena ist“.

BEAT THE WITCH

Bei “Beat the Witch“ handelt es sich um eine Art Großversion des bekannten Kinderspiels “Heißer Draht“. Die Regeln sind simpel: Der Spieler tritt gegen die “Witch“ an, welche anfängt von links nach rechts zu laufen, um als erste das Ziel des Spiels, das Display anzuschalten, zu erreichen. Während dieses aufregenden Parcours sorgen Licht- und Soundeffekte dafür, dass der Spieler zunehmend nervöser wird. Wenn der Draht berührt wird, muss der Spieler zurück zu einem der zwei Checkpoints die sich entlang des Drahts befinden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit „Beat the Witch“ möchte Ali Abbas sich den Thron in der Kategorie „CE-Mod“ (Consumer Eletronics) sichern.