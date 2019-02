DreamHack 2019: Sichert euch eins von 120 XMG ULTRA 17

Ihr seid am Wochenende auf der DreamHack und zusätzlich auf der Suche nach einem starken Gaming-Laptop? Dann solltet ihr mal einen genauen Blick auf den XMG ULTRA 17 in der DreamHack Edition werfen. Die Sonderedition des leistungsstarken Desktop-Replacement-Laptops wird nämlich auf der DreamHack für die exklusiven XMG Seats in der LAN-Area zum Einsatz kommen. Und im Anschluss könnt ihr euch so ein schniekes Teil zum Sonderpreis sichern.

XMG ULTRA 17 – Limitierte und rabattierte Version zur DreamHack

Am Wochenende dreht sich in Leipzig auf der DreamHack alles um das Thema Gaming. Von Freitag bis Sonntag bekommt ihr ein Gaming-Festival mit eSports-Turnieren, eine fette LAN-Party, Cosplay Events und eine Gaming-Expo in den Hallen präsentiert. XMG steht der Dreamhack hier als offizieller Partner zu Seite und zeigt an dem Wochenende viele neue Laptop-Modelle erstmals öffentlich in Deutschland. Wie erwähnt stattet Schenker Technologies nebenbei noch die LAN-Area mit exklusiven XMG Seats aus, bei denen sich Zocker und Streamer über ein 17 Zoll großes XMG ULTRA 17 auf ihrem Tisch freuen können.

Des Beste daran ist, dass ihr euch danach eins dieser extrem leistungsstarken Desktop-Replacement-Laptops sichern könnt und das zu einem Sonderpreis. Jedoch müsst ihr schnell sein, denn es gibt nur 120 Stück. Doch ihr könnt schon jetzt über den herstellereigenen Online-Shop Bestware.com vorbestellen. Hier steht der Laptop zu einem Preis von 3.499 Euro zur Verfügung, was über 200 Euro günstiger ist als der normale Verkaufspreis. Die Auslieferung des Laptops inklusive 36 Monate Garantie erfolgt im Anschluss an die diesjährige DreamHack. Doch keine Angst, ihr bekommt keinen gebrauchten Laptop, denn alle Dreamhack Editionen des XMG ULTRA 17 gehen noch mal zurück ins Werk und werden überprüft/überholt.

Leistung ohne Ende im XMG ULTRA 17

Stellt sich natürlich die Frage: Was bekommt ihr eigentlich für über 3000 Euro geboten? Die Antwort ist: Das Neuste vom Neusten. Je nach Geldbeutel könnt ihr natürlich Komponenten wie Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Festplattenspeicher und mehr frei konfigurieren. Das erwähnte Grundmodell kann hier beispielsweise mit NVIDIA GeForce RTX 2080 mit 8 GB, GDDR6, Intel Core i7-9700K und 2 x 16 GB (32 GB) DDR4-2666 von Samsung aufwarten. Für alle gleich ist das 17 Zoll-Format mit einem 144 Hz schnellen Full HD-Display mit IPS-Panel und G-SYNC-Unterstützung. Und auch der Rest kann überzeugen wie das Killer-WLAN-Modul, sechs USB-Anschlüsse einschließlich USB-C und Thunderbolt-3-Unterstützung, zwei Mini DisplayPorts und ein HDMI-2.0-Steckplatz, ein Kartenleser und jeweils zwei getrennte Ein- und Ausgänge für Audio-Peripherie. Obendrauf gibt es noch 2.1-Soundsystem welches einen ESS SABRE D/A-Wandler inne hat und SoundBlasterX Pro-Gaming 360 unterstützt.