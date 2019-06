E3 2019: Alle Pressekonferenzen und Livestreams in der Übersicht

Auch wenn mit Sony und EA bereits zwei große Namen der Gaming-Branche angekündigt haben, in diesem Jahr nicht an der größten Gaming-Messe des Planeten teilzunehmen, zieht die E3 auch in diesem Jahr tausende von Spielern, Entwicklern und Publishern nach Los Angeles. Wie üblich ist das Programm vollgepackt mit Events, bei denen etliche neue Titel ihre Enthüllung feiern. Wir haben die Termine von allen Pressekonferenzen und Livestreams für euch auf einen Blick zusammengefasst.

E3 2019: Die Messe feiert 25-jähriges Jubiläum

Die größte Videospiel-Convention der Welt öffnet ihre Tore. Vom 11. bis 15. Juni 2019 herrscht in Los Angeles der Ausnahmezustand, wenn abertausende Gamer in der Stadt der Engel ihr gemeinsames Hobby feiern. Schirmherr der Messe ist wie üblich die Entertainment Software Association, welche die Electronic Entertainment Expo (kurz: E3) nun bereits zum 25. Mal ausrichtet. Mit einer eigenen Pressekonferenz bzw. Media Briefing sind dieses Jahr dabei: Microsoft, Bethesda, Devolver Digital, Ubisoft, AMD, Square Enix sowie Nintendo.

In rund zwei Stunden pro Konferenz stellen Publisher bzw. Hardware-Riesen nicht nur aktuelle Trends der Gaming-Branche vor, sondern zeigen auch, was die Spieler in Zukunft erwartet. Mit der Absage von Sony und der Tradition, dass große Namen wie Activision Blizzard oder Bandai Namco bei Microsoft und Co. Unterschlupf finden, steht uns die wohl „kleinste“ E3 seit langer Zeit bevor. Trotzdem haben wir hier alle Pressekonferenzen für euch aufgelistet.

E3 2019: Termine der Pressekonferenzen und Livestreams

08. Juni 2019| 18:15 Uhr – EA Play – Stream: Homepage | Twitch | Youtube

09. Juni 2019 | 22:00 Uhr – Microsoft Xbox Media Briefing – Stream: Mixer

10. Juni 2019 | 02:30 Uhr – Bethesda PK – Stream: Twitch

10. Juni 2019 | 04:00 Uhr – Devolver Digital PK – Stream: Twitch

10. Juni 2019 | 19:00 Uhr – PC Gaming Show – Stream: Twitch

10. Juni 2019 | 22:00 Uhr – Ubisoft PK – Stream: Twitch

11. Juni 2019 | 00:00 Uhr – AMD PK – Stream: Youtube | Facebook

11. Juni 2019 | 03:00 Uhr – Square Enix PK– Stream: SquareEnix Live

11. Juni 2019 | 18:00 Uhr – Nintendo Direct – Stream: Twitch | Youtube

Wenn ihr genau wissen wollt, was jeder Publisher auf der E3 zeigt, checkt unseren großen Vorschau-Artikel zur Messe. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um genau das Spiel zu finden, was euch interessiert. Außerdem werden wir euch zu jeder Pressekonferenz einen Liveticker anbieten, sodass ihr keine Ankündigung verpasst.