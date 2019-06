E3 2019: Microsoft Xbox-Livestream beginnt jetzt

*Update* Der Xbox Livestream beginnt jetzt

Der Hype ist real! Die E3 2019 startet und die erste große Pressekonferenz kommt von Microsoft Xbox! Und was für eine das wird. Neben 14 hauseigenen Spielen, erwarten euch auch Infos zu bombastischen Third-Party-Spielen wie Cyberpunk 2077. Wir geben euch ein kurzes Briefing zur PK von Microsoft. Also schlagen sie bitte alle ihre Unterlagen auf Seite 17 auf, es geht los.

Der Microsoft-Livestream startet um 22 Uhr deutscher Zeit

Das ist doch sogar eine tragbare Uhrzeit! Vorallem wenn man bedenkt, dass der folgende Montag ein Feiertag sein wird. Da kann man schon mal etwas später ins Bett gehen. Den Stream findet ihr auf Mixer. Wir geben volle Einschalt-Empfehlung, denn es verspricht enorm spannend zu werden. Wer nicht live dabei sein kann oder will, darf gerne in unseren Liveticker reingucken. Wir spekulieren in gemütlicher Runde mit euch und halten euch auf dem Laufenden!

Was zeigt Microsoft im Livestream auf der E3?

Wir erwähnten bereits die angekündigten 14 hauseigenen Microsoft Spiele. Was ist da dabei? Zugpferd ist garantiert Halo Infinite. Der Shooter wird von alteingesessenen Fans, wie auch Neulingen sehnsüchtigstens erwartet. Scheinbar sollen wir auch schon einiges an Gameplay-Material serviert bekommen. Spannend!

Weniger als über Halo wissen wir noch über Age of Empires 4. Der neue Ableger des Strategiespiel-Klassikers könnte auf der heutigen Präsentation endlich Form annehmen. Und wie gespannt wir sind, schließlich gilt der zweite Teil als absoluter Klassiker und Publikumsliebling. Highlights der Spiele, die nicht von Microsoft kommen sind wohl CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 und Borderlands 3, die nachher beide vermutlich ihren Auftritt haben werden.

Auch die Hardware-Neuerungen sollten wir nicht vergessen. Wir erwarten Neuerungen in den Bereichen Xcloud und Xbox Next/Scarlett, der Nachfolgekonsole zur Xbox One. Alles in allem steht uns also ein enorm spannender Abend bevor.