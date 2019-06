E3 2019: PC Gaming Show beginnt um 18:00 Uhr

E3 Ubisoft Pressekonferenz: Watch Dogs Legion mit Releasedatum angekündigt, erste Bilder zum neuen Rainbow Six, neue IP Gods&Monsters und alle Trailer

Viele Informationen zur Pressekonferenz von Ubisoft auf der E3 2019 sind bislang nicht durchgesickert. Traditionell nimmt der franko-kanadische Publisher die weltgrößte Messe für Videospiele jedoch gern zum Anlass, um die Marschrichtung für die kommenden Jahre vorzugeben. Wir erwarten neue Inhalte für Assassin's Creed Odyssey, ein brandneues Just Dance zum 10. Geburtstag der Reihe und einiges zu den großen Games as a service-Krachern Tom Clancy's The Division 2 und Rainbow Six: Siege.