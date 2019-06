E3 2019: Square Enix Livestream startet heute Nacht um 3 Uhr morgens

Für uns findet die Präsentation leider mitten in der Nacht statt, zu früh, um aufzustehen und zu spät, um zu Bett zu gehen, wenn man den Tag über noch was vor hat. Aber die Spiele, die im Gespräch sind, sind verheißungsvolles Gepäck. Höchstwahrscheinlich zeigt uns Square Enix etwas von Final Fantasy Fans lang ersehntes: Das Remake von Final Fantasy 7. Einige Screenshots wurden schon veröffentlicht, sowie die Ankündigung, dass es nicht nur ein grafisches Remake sein wird, sondern auch das Kampfsystem überarbeitet und moderner gemacht wird. Doch das war noch nicht alles: Marvel Fans kommen auch auf ihre Kosten. Es wird endlich ein neues Avengers-Spiel geben, von dem wir bisher nicht mehr wissen als einen kurzen Trailer und ein paar Gerüchten. Mit einer dritten, großen Reihe werden sie ebenfalls auftreten: Tomb Raider. Es gibt also alles, was das Herz begehrt. Möglicherweise werden wir noch mehr zu anderen Projekten erfahren, doch das werden wir erst bei der Präsentation erfahren.

Morgen früh, um 3 Uhr morgens, beginnt der Livestream von der E3 2019

Für uns ist das eine denkbar ungünstige Zeit. Besonders für Leute, die noch Tagsüber arbeiten müssen oder zur Schule gehen, doch für Square Enix Fans lohnt es sich allemal wach zu bleiben oder sich den Wecker zu stellen. Nicht im Halbschalf vergessen: Es ist Dienstag, der 11. um 3 Uhr morgens.

Und wo ist der Livestream von Square Enix?

Für alle, die die Möglichkeit haben den Stream zu schauen, haben wir den Link für euch. Die Übertragung findet ihr direkt auf der „Square Enix LIVE“ Seite. Einfach auf den Link klicken, dann seid ihr da.

Zu spät/früh? Ingame hat für euch einen Live-Ticker

Falls ihr um diese Uhrzeit Zugang zum Internet habt, aber den Stream selbst nicht schauen könnt, wird Ingame euch währenddessen mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden halten. Später, wenn die Veranstaltung von Square Enix vorbei ist, werden wir euch eine Zusammenfassung der Neuigkeiten liefern. Falls der frühe Stream mitten in der Nacht euch zeitlich nicht passt, aber ihr ihn trotzdem noch schauen wollt, ist das nur halb so schlimm, schließlich kann man den Stream später bequem nachschauen.