E3 2019: Ubisoft-Livestream startet heute um 22 Uhr

Die E3 2019 ist im vollen Gange und heute wird Ubisoft uns ein 3-Gänge-Menü auf den Tisch zaubern. Die Vorspeise ist ein live übertragenes Vorprogramm, das den Appetit der hungrigen Zocker wecken soll. Zum Hauptgang genießen wir über Livestream die eigentliche Pressekonferenz, in der der französische Publisher heiß ersehnte Spiele vorstellt. Im Nachgang werden auf der Aftershow die angekündigten Neuheiten, Spieler und Spielemacher zu gleichen Teilen gefeiert.

Ubisoft-Livestream startet heute um 22 Uhr

Nachdem ihr bereits Giganten wie Bethesda und Microsoft via Stream beobachten und neugierig den Ankündigungen lauschen konntet, geht nun Ubisoft an den Start. Heute Abend 22 Uhr deutscher Zeit wird der Stream gestartet. Stellt Popcorn in die Mikrowelle, schnappt euch ein kühlendes Getränk und genießt die Pressekonferenz auf der E3 2019.

Wo findet ihr den Ubisoft-Livestream?

Die Pressekonferenz wird live übertragen und zwar auf dem offiziellen Kanal des Publishers auf Twitch. Ihr müsst euch hierzu beim Live-Streaming-Portal zwar nicht registrieren, wenn ihr euch aber am Chat beteiligen wollt, ist eine Anmeldung notwendig. Achtet darauf, eine stabile Internetverbindung zu haben. Nicht, dass ihr noch das Wichtigste verpasst!

Was zeigt Ubisoft auf der E3 2019?

Monatelang hat die Community hitzig darüber spekuliert, welche Spiele uns in nächster Zeit erwarten werden und welche Ankündigungen Ubisoft sonst noch in petto hat. Welche Gerüchte stimmen denn nun? Der Publisher wird zwei neue Spiele auf der E3 vorstellen. Darunter ein Coop-Shooter, der die Engine von Rainbow Six Siege nutzen soll. Außerdem können wir uns auf ein neuartiges Action-Adventure freuen, das sich laut der Entwickler anfühlen soll wie Zelda: Breath of the Wild. Worin genau die Gemeinsamkeiten liegen, ist bisher noch unbekannt. Die Pressekonferenz wird sicherlich für Klarheit sorgen. Wir werden euch per Liveticker auf dem Laufenden halten.