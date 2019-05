EA Access: Zum Start wahrscheinlich mit Battlefield V, FIFA 19 und mehr

Vor Kurzem hat Electronic Arts ihren Spiele-Abo Service EA Access für die PlayStation 4 angekündigt. Jetzt gibt der erste Trailer einen Einblick in die wahrscheinliche Spieleauswahl.

EA Access könnte mit einigen Highlights kommen

Auf der offiziellen PS4 Seite von EA Access gibt es jetzt einen Trailer, der mehrere Spiele für die kommende PS4 Version bewirbt. Mit dabei sind unter anderem Batllefield V, FIFA 19, Burnout Paradise und A Way Out. Außerdem wird auf der Seite auch noch mit vielen weiteren EA-Titeln aufgetrumpft, darunter auch Titanfall 2, NHL 19, NBA Live 19, Madden NFL 19, The Sims 4 und Mass Effect Andromeda.

Da es ganz schön frech wäre, mit diesen Titeln zu werben und sie danach nicht im Service anzubieten, können wir wohl davon ausgehen, dass diese so gut wie bestätigt sind. Damit bekommen wir auf jeden Fall eine vielfältige Auswahl zum Start des Service im Juli. Mit EA Access erhaltet ihr außerdem Zugang zu Play First Trials, womit ihr 10 Stunden in die meisten neuen Electronic Arts Titel reinschnuppern könnt. Außerdem bekommt ihr 10% Rabatt auf Vollversionen, Erweiterungen, In-Game-Käufen und mehr.

EA Access ist ab Juli 2019 für PS4 verfügbar.