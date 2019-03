Elder Scrolls Jubiläum: Morrowind kostenlos bis Sonntag. Welche Mods braucht ihr?

Im Rahmen des 25 jährigen Elder Scrolls Jubiläums verschenkt Bethesda bis einschließlich Sonntag den 31.3. den dritten Teil ihrer Hitserie „Elder Scrolls“. Morrowind gilt als hauptverantwortlich für den Durchbruch der Spielereihe und unter Fans auch als ernst zu nehmender Mitanwärter auf den Titel des besten Skyrim Games. Wer Morrowind kostenlos erhalten möchte, muss sich einfach auf der offiziellen Bethesda Seite anmelden und den Code „TES25TH-MORROWIND“ eingeben.

Alte Liebe rostet ein wenig

So kultig Morrowind auch sein mag, niemand kann bestreiten das die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Aber glücklicherweise ist das nicht umbemerkt an der Elder Scrolls Community vorbeigegangen, weswegen unzählige Mods und Updates für Morrowind zur Verfügung stehen. Wir empfehlen als Grundlage OpenMW. OpenMW ist keine Mod, sondern gleich eine ganz neue Engine für Morrowind. Dabei richtet OpenMW nicht nur Unmengen an Bugs und ist deutlich stabiler als das Originalspiel, sondern bietet auch eine Menge „Quality of Life“ Änderungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit im 16:9 Format zu spielen und eine Überarbeitung des Speichersystems. Zusätzlich ist OpenMW auch kompatibel mit den meisten Morrowind Mods, jedoch ist hier auch Vorsicht angesagt. Zu viele Mods können bekanntlich dafür sorgen, dass ihr nach vielen Stunden des freudigen Spielens auf irgendein Problem stoßt.

Wer einen Überblick über mögliche Mods haben möchte, hat mit diesen Guides von danjb und MorrowindNostalgia eine recht umfassende Grundlage. Wir können das Spiel jedem Fan von Skyrim wärmstens ans Herz legen und hoffen ihr genießt eure Zeit in Morrowind.