Mit The Elder Scrolls Online: Summerset stellte Bethesda gestern in einem Twitch-Livestream Event das Nächste Kapitel des MMORPGs vor. Dieses Mal führen uns die Entwickler auf die Insel Sommersend, die Heimat der Hochelfen.

The Elder Scrolls Online: Neue Erweiterung Sommersend läutet ein neues Kapitel ein

Das Entwicklerteam von ZeniMax kündigte gestern mit The Elder Scrolls Online: Summerset die nächste Erweiterung des Elder-Scrolls-MMOs an. Das Release ist für den 5. Juni 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 geplant.

Das Setting führt uns dieses Mal nach Sommersend. Eine Insel, die als die Heimat der Hochelfen bekannt ist. Diese Insel konnten wir zum letzten Mal in The Elder Scrolls: Arena im Jahr 1994 besuchen. Seit dem wurde das Areal in fast jedem Serienteil erwähnt, jedoch blieben die Grenzen bislang für uns verschlossen.

Die Insel zeigt sich in dem neuen Trailer von einer sehr farbenfrohen Seite und bietet uns eine neue Hauptstory. Des Weiteren können wir uns auf eine neue Fertigkeitslinie basierend auf dem Psijik-Orden freuen. Die Handwerker unter uns können zudem nun das Schmuckhandwerk erlernen. Eine neue Prüfung für insgesamt 12 Spieler sorgt darüber hinaus für genügend PvE-Aktivität.

Interessant ist auch, dass neue Spieler mit Summerset direkt beginnen können. Rookies müssen also nicht zuvor andere Inhalte gespielt haben. Damit der Einstieg leichter fällt, gibt es hierfür ein neues Tutorial und ein neues Startgebiet.

Die neuen Features im Überblick:

Ein neues Gebiet: Sommersend ist ein einzigartiges und wunderschönes Land, das das Spiel um ein noch größeres Gebiet erweitert als das gewaltige Vvardenfell aus ESO: Morrowind.

ist ein einzigartiges und wunderschönes Land, das das Spiel um ein noch größeres Gebiet erweitert als das gewaltige Vvardenfell aus ESO: Morrowind. Eine epische Hauptgeschichte: Die Hauptgeschichte von ESO: Summerset führt den daedrischen Handlungsbogen fort, der 2015 mit der DLC-Spielerweiterung Orsinium begann.

Die Hauptgeschichte von ESO: Summerset führt den daedrischen Handlungsbogen fort, der 2015 mit der DLC-Spielerweiterung Orsinium begann. Der Psijik-Orden: Zum ersten Mal überhaupt in einem „Elder Scrolls“-Spiel können sich Spieler dem mysteriösen Psijik-Orden anschließen und dessen geheime Heimatstadt Artaeum aufsuchen.

Zum ersten Mal überhaupt in einem „Elder Scrolls“-Spiel können sich Spieler dem mysteriösen Psijik-Orden anschließen und dessen geheime Heimatstadt Artaeum aufsuchen. Neue Fertigkeitslinie: Es gilt, die Magie des Psijik-Ordens zu meistern, um eine neue Fertigkeitslinie zu erhalten, mit der die Zeit selbst manipuliert werden kann.

Es gilt, die Magie des Psijik-Ordens zu meistern, um eine neue Fertigkeitslinie zu erhalten, mit der die Zeit selbst manipuliert werden kann. Schmuckhandwerk: ESOs neueste Handwerkslinie ermöglicht es Spielern, mächtige Ausrüstungsgegenstände für ihre Charaktere herzustellen.

ESOs neueste Handwerkslinie ermöglicht es Spielern, mächtige Ausrüstungsgegenstände für ihre Charaktere herzustellen. Neue Gruppenherausforderungen im PvE: Spieler können sich zusammentun, um sich den Herausforderungen von Wolkenruh, einer neuen Prüfung für 12 Spieler, zu stellen. Sie können Gewölbe erkunden, Anführer niederstrecken oder sich an anderen neuen Inhalten versuchen wie beispielsweise den neuen Kluftgeysiren.

Die Erweiterung soll am 21. Mai für den PC/Mac und am 05. Juni 2018 für PlayStation4 und Xbox One rauskommen. Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, das brandneue Kapitel auf der offiziellen Seite vorzubestellen. Wer Neukunde ist, bekommt bei einer Vorbestellung sogar, sofortigen Zugriff auf alle bereits bestehenden Inhalte in The Elder Scrolls Online. Für den PC soll diese digitale Standard Edition 39,99 Euro kosten, welche neben der neuen Erweiterung auch das Hauptspiel sowie Morrowind beinhaltet. Wer das Hauptspiel schon hat, kann sich auch eine Upgrade-Version für 29,99 € kaufen. Wer sich unsicher ist, ob TESO das richtige Spiel für einen selbst ist, kann das Online-Rollenspiel ab sofort auf dem PC/Mac sowie PS4 und Xbox One kostenlos testen.