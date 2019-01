Electronic Arts: Star Wars-Spiel von EA Vancouver eingestampft

Traurige Nachricht für Einzelspieler und Star Wars-Fans. Electronic Arts haben ihr seit Jahren in Entwicklung befindliches Singleplayer-Spiel im Star Wars-Universum abgesagt.

Es soll einfach nicht werden. Zuletzt sollte Star Wars: 1313 dazu verdammt sein, nie das Licht der Welt zu erblicken, jetzt hat es ein weiteres Singleplayer-Projekt vom Star Wars-Franchise getroffen.

Noch vor einigen Jahren war das storybasierte Adventure bei den Entwicklern von Visceral Games in Arbeit. Eine vielversprechende Aussicht, waren Visceral doch die kreativen Köpfe hinter dem großartigen Dead Space. Im Jahr 2017 jedoch wurde das Studio von EA geschlossen.

Übernahme von Vancouver, Beteiligung von Amy Hennig

Stattdessen nahm sich das EA Vancouver Studio der Sache an. Ein naheliegender Ersatz, schon als das Projekt noch bei Visceral in Arbeit war, assistierte das Vancouver Studio in Teilen. Nun sollten die Kanadier also komplett übernehmen. Zuletzt war sogar Amy Hennig, die als Schöpferin und Director der Uncharted-Reihe bekannt ist, am Spiel beteiligt. Die hat jedoch das Projekt verlassen, um ihr eigenes Studio zu gründen.

Währenddessen schmissen EA Vancouver große Teile der bisherigen Arbeit um, aus dem linearen Adventure mit Storyfokus sollte ein Open World-Spiel werden.

Doch jetzt ist das Beil endgültig gefallen. Electronic Arts haben die Reißleine gezogen und das unbetitelte Projekt mit dem Codenamen Orca gecancelt. Damit bleiben viele Fans weiterhin ohne modernen Singleplayertitel für ihr geliebtes Franchise. Zur Erinnerung: die letzten großen Singleplayer-Spiele im Star Wars-Universum waren The Force Unleashed 1&2, die beide 2008 und 2010 erschienen sind. Eine große Enttäuschung für viele, waren viele der beliebtesten Star Wars-Spiele doch für Singleplayer, wie Republic Commando, die Jedi Knight-Spiele oder Knights of the Old Republic.

Dennoch soll ein anderes Singleplayer-Star Wars in Arbeit sein, nur im kleineren Maßstab und mit näherem Releasefenster. Es besteht also noch Hoffnung. Eine neue Hoffnung, quasi.