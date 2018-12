Entblößt! Fortnite und Overwatch Pornhub Trends des Jahres

Dass auch Videospiel-Charaktere als Sexsymbole funktionieren, ist spätestens seit den ersten Nude Patches für Tomb Raider II keine Neuerung mehr. Im Zeitalter hochauflösender Grafik ist es es also auch kein Wunder mehr, wenn der oder die eine(n) oder andere(n) schonmal von einem Techtelmächtel mit der Videospielflamme geträumt hat. Die Pornhub Zahlen des Jahres 2018 bestätigen, dass Fortnite und Overwatch bei den Nutzern hoch im Kurs stehen.

Schon zum Release von Blizzards Heldenshooter Overwatch waren die Stimmen laut, die den kindgerechten Charakteren eine übersexualisierte Darstellung nachsagten. Für besondere Furore sorgte eine Victory Pose von Tracer, in der die Helden leicht lasziv über die Schulter blickte. Die Klage: Der Allerwerteste der beliebten Heldin sei zu sehr in Szene gesetzt. Insbesondere, da Overwatch das Thema Helden ansonsten kindgerecht thematisiere, wäre eine anzügliche Darstellung der Protagonistin unhaltbar.

Blizzard reagierte damals auf die Vorwürfe und änderte die Pose in eine deutlich unschuldigere Variante ab. Als Auslöser für die Kontroverse gilt ein Forenkommentar des Nutzers Fipps:

„What about this pose has anything to do with the character you’re building in Tracer? It’s not fun, its not silly, it has nothing to do with being a fast elite killer. It just reduces tracer to another bland female sex symbole.“ – Fipps