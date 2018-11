eSport1 – Erster deutscher eSport Sender

Sport1 plant den Launch des ersten deutschen eSport Senders und stärkt damit die Positionierung als Home of eSports. Am 24 Januar wird es soweit sein und der Pay-TV Sender eSport1 wird erstmals an den Start gehen.

eSport im deutschen Fernsehen

Tatsächlich, nachdem ProsiebenMaxx mit ran eSport bereits das erste professionelle Magazin zum digitalen Sport ins deutsche Fernsehen brachte, startet sport1 jetzt einen ganzen eSport Sender. Der Sender wird 24/7 über die bekanntesten eSport Titel, wie unter anderem League of Legends, Dota 2, Counter Strike, Overwatch oder Fifa 19 berichten. Zur Programmstruktur ist bisher nur bekannt, dass es sich um eine Mischung aus Live-Berichterstattung von großen Events, Highlight-Sendungen sowie eigenproduzierten Magazinen handeln wird. Dem sport1 Pressearchiv zu Folge, werden die Programminhalte von einer eigenen eSports-Redaktion in Zusammenarbeit mit bekannten Influencern kuratiert.

Als Vorreiter im Bereich eSports will sich der Sender stark im deutschsprachigen Raum positionieren und geht auch in Österreich und der Schweiz an start. Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Sport1 GmbH kommentiert: „Mit unserem neuen Sender eSPORT1 unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich eSports und bauen unser Engagement weiter aus. Wir haben eSports im gesellschaftlichen Diskurs von Beginn an konsequent als Sportart klassifiziert und darüber berichtet.“

Die klare Positionierung von Schröder, wirkt in den Tagen nach Peter Beuths vernichtend-konservativem Auftritt in der eSports Debatte, fast wie eine gewollte Reaktion. Der Vorstandsvorsitzende bekräftigt weiterhin das Bestreben eSport als anerkannten Sport zu etablieren. „Mit dem Start des ersten eSports-Senders im deutschsprachigen Raum werden wir noch stärker dazu beitragen, die Präsenz und Akzeptanz dieser jungen Sportart weiter voranzutreiben – sowohl bei den Zuschauern, als auch bei werbetreibenden Unternehmen, Branchenverbänden aus Wirtschaft, Sport und Medien sowie in der Politik.“