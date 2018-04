EVE Online: Feiert Geburtstag mit der „Into the Abyss“ Erweiterung

Selbst für jemanden, der noch keinen Blick in das digitale Paralleluniversum gewagt hat, könnte diese News interessant sein. Denn nicht nur die Langzeitspieler zelebrieren den 15-jährigen Geburtstag ihres geliebten Online Universums. Auch für Neueinsteiger ist etwas dabei.

EVE Online: Neues Areal für Anfänger

Für alle, die noch nichts von dem MMORPG gehört haben, eine kurze Zusammenfassung: Es handelt sich um eine Weltraum-Flugsimulation in der Tradition des Spieleklassikers „Elite“, die ihren Schwerpunkt im Handeln und Kämpfen hat. Echte Spieler leiten die komplette Spielwelt auf einem einzigen Server. Somit sind entscheidende Spielelemente wie Politik, Wirtschaft oder die Geschichte, abhängig vom Spieler und nicht vom Spiel vorgegeben. Das macht EVE Online so besonders.

Dieses Prinzip existiert seit dem 6.Mai 2003 und wurde vor kurzem 15 Jahre alt. Auf dem Fanfest dieses Jahr wurde die neue Erweiterung „Into the Abyss“ angekündigt. Diese dient vor allem dem leichteren Einstieg in das Spiel. Es wird ein neuer Abschnitt, der „Abyssal Deadspace“, geschaffen, in dem die Neueinsteiger in einer NPC-Umgebung die Spielmechaniken erlernen. Denn hier könnt ihr nicht von erfahrenen Spielern überrascht werden.

Doch auch für alte Weltraumwanderer ist das neue Gebiet nicht ganz uninteressant. Die Multiplasmide, welche exklusiv in diesem Gebiet enthalten sind, erlauben dem Spieler, die Module seines Raumschiffs zu verbessern. Die Spieler looten so lange sie können und die Menge des gedroppten Loots wird mit der Zeit immer größer. Doch wenn man hier stirbt, verliert man alles, was man dabei hatte. Im normalen Weltraum verliert man nur 50% seiner Items.

Mittlerweile ist Eve Online kostenlos. Auch die Erweiterung „Into the Abyss“ wird in dem kostenlosen Paket enthalten sein. Deshalb könnte sie tatsächlich ein guter Grund für Neueinsteiger sein, sich jetzt mit dem Spiel zu beschäftigen.