Evoli und Pikachu: weitere PokÃ©mon LetÂ´s Go Ableger?

In den letzten Wochen haben Nintendo und The Pokémon Company die laufenden Arbeiten von „Pokémon: Let´s Go Evoli!“ und Pokémon: Let´s Go Pikachu!“ angekündigt. Je nach Verkaufszahlen könnten wohl weitere Titel in die Richtung folgen. Beide Titel erscheinen in Deutschland am 16. November.

Noch mehr Titel dieser Art?

Nintendo und The Pokémon Company haben in der letzten Woche mehrere Projekte rund um die beliebten Taschenmonster angekündigt. Darunter war nicht nur ein Hauptableger.

Dieser soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 für die Nintendo Switch erscheinen. Außerdem wurde auch das „Pokémon Quest“ ebenfalls für die Switch angekündigt und umgehend veröffentlicht. Unter anderem wurden auch die anderen beiden „Pokémon: Let´s Go Pikatchu!“ und „ Pokémon Let´s Go Evoli!“ angekündigt. Die werden ebenfalls für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Der Producer und Director Junichi Masuda machte in einem aktuellem Interview deutlich, dass durchaus die Option bestehen könnte , dass die „Pokémon: Let´s Go“ Reihe in Zukunft parallel zu der traditionellen „Pokémon“ -Reihe fortgeführt wird. Allerdings hängt dies vom kommerziellen Erfolg des Spin-Offs ab.