Fade to Silence: THQ Nordic präsentiert neues Rollenspiel

Auch THQ Nordic und Black Forest Games waren auf den Game Awards 2017 zugegen und stellten ein neues Spiel vor. Dieses schickt euch in einen eisigen Winter.

Im Rahmen der Game Awards 2017 wurden nicht nur die Sieger zahlreicher Kategorien gekürt, es fanden ebenfalls einige Neuankündigungen statt. Zu diesen zählt auch Fade to Silence, ein Survival-Rollenspiel, dass eure Überlebenskünste in einem eisig kalten Winter fordert. Auch Details zur Handlung und ein Trailer fanden ihren Weg zu euch.

Ihr seid Ash, ein Anführer, der im Kampf gegen seine eigenen Dämonen steht. Ihr bewegt euch durch eine postapokalyptische Einöde, in der ihr selbst Rohstoffe sammeln und Unterkünfte bauen müsst. Doch so einfach ist das nicht, denn ihr müsst früher oder später lange Reisen auf euch nehmen, bei denen nicht nur üble Monster, sondern auch der eiskalte Tod auf euch warten.

Um effektiv zu leben und die Herausforderungen zu meistern, müsst ihr jedoch mehr als einfach nur überleben. Ihr seid darauf angewiesen, Begleiter zu finden, die euch unterstützen. Ihre Fertigkeiten sind der Schlüssel zu besseren Ressourcen und Ausrüstungsgegenständen.

Features von Fade to Silence

Erkundet eine weite Winterlandschaft: In der Early Access-Version stehen euch dazu ein Flussdelta, eine dichte Waldregion und bebautes Ackerland zur Verfügung.

Expeditionen mit dem Wolfsschlitten: Packt euren Schlitten und begebt euch gemeinsam mit einem Gefährten auf lange Expeditionen in weit entfernte Regionen.

Kampfsystem: Mehrstufige Waffensysteme, Nah- und Fernkampf.

Moralische Entscheidungen: Rettet und rekrutiert verschiedene NSCs, damit sie eurer Gruppe beitreten. Ihr werdet vor harte Entscheidungen gestellt: Wen werdet ihr mitnehmen, wen zurücklassen?

Tretet in der apokalyptischen Welt gegen immer gefährlichere unheimliche Monster an.

Vertraut eurer inneren Stimme. Sie ist euer Freund.

Starten wird Fade to Silence erstmal als Early-Access Titel auf Steam am 14. Dezember 2017. Die Veröffentlichung soll im August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erfolgen.