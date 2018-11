FahrspaÃŸ fÃ¼r zuhause: Praktische Tipps zum Einrichten eines Rennsimulators

Nicht jeder kann in den realen Motorsport einsteigen. Um trotzdem nicht auf den Fahrspaß verzichten zu müssen, lohnt sich die Anschaffung eines Rennsimulators. Mit dessen Hilfe lässt sich die Faszination Racing zuhause ausleben. Und das sogar ohne bei jedem Rennen gefährliche und kostenintensive Unfälle zu riskieren. Wir verraten, was für ein Maximum an Gaming Experience nicht fehlen darf.

Das Lenkrad als Must-have im Sim-Racing

Für maximalen Fahrspaß darf ein Lenkrad natürlich nicht fehlen. Im Vergleich zur Verwendung von Gamepad und Tastatur ist das virtuelle Erlebnis mit einem richtigen Lenkrad deutlich authentischer. Fahrzeuge lassen sich einfacher und direkter steuern. Bei der Auswahl ist ein kritischer Blick auf die Produkteigenschaften wichtig, da die Funktions- und Qualitätsunterschiede nicht zu unterschätzen sind. Hier einige zentrale Punkte:

Force Feedback : Gibt Rückmeldung via Vibration beziehungsweise Widerstand für ein reales Fahrzeuggefühl.

Einstellbarer Drehwinkel : Wer ein Formel 1 Fahrzeug steuert, benötigt einen anderen Drehwinkel als bei einem Rallye-Wagen. Ein einstellbarer und ausreichend hoher Drehwinkel ist daher ein Muss. 360 Grad sind dabei längst nicht das Höchstmaß. Während der Lenkbereich eines echten Pkws bereits bei 900 Grad liegt, schaffen moderne PC-Lenkräder für den Sim-Racing-Einsatz 1.080 Grad.

Knöpfe und Drehschalter : Um während des Sim-Racings individuelle Einstellung direkt am Lenkrad vornehmen zu können, muss das Lenkrad über entsprechende Regler verfügen, um diese bedarfsgerecht belegen zu können. Unter anderem sollten sich beispielsweise Bremsbalance, Geschwindigkeit, Reifenverschleiß und Motortemperatur regulieren lassen.

Ergonomie : Das Lenkrad muss komfortabel in der Hand liegen, rutschhemmend ausgerüstet sein und den persönlichen Vorlieben entsprechen. Hier gibt es keine pauschale Vorgabe, aber glücklicherweise eine große Auswahl, die für jeden Geschmack etwas Passendes bereithält.

Schaltwippen : Hier spielt die Stabilität eine enorme Rolle. Minderwertige Modelle können durchaus abbrechen, wenn ambitionierte Sim-Racer am Werk sind. Manche Lenkräder verfügen über optionale Schaltknüppel. Je nach Rennserie ein elementares Extra.

LED: Sind Schalt-LED integriert, erkennt der Fahrer unmittelbar in welchem Drehzahlbereich er sich befindet. Das ist während der Fahrt eine große Hilfe.

Mehr Informationen zu Einstellungsmöglichkeiten und wesentlichen Merkmalen von PC-Lenkrädern könnt ihr im Onlineportal Wintotal nachlesen. Dort wurden außerdem sechs Modelle von Logitech, Thrustmaster und Co. in einem Produktvergleich gegenübergestellt, was die Suche nach dem idealen Produkt erleichtert.

Pedalen: Standards nicht automatisch ideal

Noch ein paar Hinweise zu den Pedalen, die vom Lieferumfang der gängigen Lenkräder umfasst sind. Abhängig von der favorisierten Rennserie genügen entweder Pedalen mit Gas und Bremse oder es wird eine zusätzliche Kupplungspedale benötigt. Hier müsst ihr also darauf achten, dass die Produkte euren Vorhaben gerecht werden. Rutschfeste Oberflächen sind eine Selbstverständlichkeit. Ein Problem stellt oft die Übertragung der Bremskraft dar. Das bestätigt unter anderem Profi-Rennfahrer und Sim-Racing-Fan Jan Seyffarth im Interview gegenüber Red Bull: „Ich als Rennfahrer in der Realität musste mir spezielle Pedale holen, da ich nicht mit der Dosierung der Bremskraft zurechtgekommen bin und immer zu stark auf das Pedal gedrückt habe. Jetzt habe ich welche, die sich wie die echten im Rennauto anfühlen.“ Somit ist auch bei den Pedalen eine Lösung gefragt, die zum Sim-Racer und dessen Ansprüchen passt.

Sets: Einfaches Cockpit oder Full-Motion Rennsimulator

Wer sich mit Lenkrad und Pedalen allein nicht zufriedengibt und keine Lust hat auf einem gewöhnlichen Gamer-Stuhl zu „fahren“, investiert in ein Cockpit. Hochwertige Vorrichtungen umfassen eine Sitzgelegenheit im Racing-Design sowie Halterungen für Lenkrad und Pedalen. Eine der bekanntesten Marken ist Playseat. Teilweise werden die Sets für unter 300 Euro verkauft und sind somit durchaus erschwinglich. Die Spielsitze simulieren ein authentisches Sitzverhalten für GT5, DTM, WRC, Formel 1 und Co. Sie sind mit Force Feedback Lenkrädern kompatibel und können mit Playstation, PC, Xbox und Wii verwendet werden. Einige Besonderheiten bei Playseat:

patentiert aufgrund eines praktischen Faltmechanismus

Stahlgestell ist in Länge, Höhe und Breite variabel

doppelt genähte Vinylsitze

schicke Designs

Wenn ihr über das nötige Kleingeld verfügt, wäre ein Full-Motion Rennsimulator das Nonplusultra. Bei rund 40.000 Euro startet beispielsweise der Motion-Sim Race Simulator inklusive Bildschirmhalterung und speziell stabilisierten LG-Monitoren. Mit Hilfe von leistungsstarken Elektromotoren und vier individuell gesteuerten Füßen werden Streckeneigenschaften und Fahrzeugbewegungen an den Fahrer weitergegeben. Je nach Strecke, Fahrzeug und Fahrverhalten werden bis zu 2G auf den Fahrer übertragen. Diese Kraftübertragung fördert ein intensives Erlebnis. Das System läuft mit 230 Volt, sodass es jeder zuhause einsetzen kann. Werft einen Blick in das Video, in dem der Full-Motion Rennsimulator präsentiert und erklärt wird:

Laservermessene Strecken und realistische Rennerfahrungen bietet unter anderem die Rennsimulation Assetto Corsa von Spieleentwickler Kunos Simulazioni.