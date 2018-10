Fallout 76: Bethesda bereiten Fans auf massive Bugs vor

In einer Notiz wenden sich Bethesda Game Studios an ihre Fans und bedanken sich für ihren Support. Gleichzeitig warnen sie vor unerwarteten Bugs und Problemen in der Fallout 76-Beta.

Offener Brief zum Start der Beta

In der heutigen Nacht zum Mittwoch beginnt auf der Xbox One die erste Beta-Session von Fallout 76. Mit dem postapokalyptischen Online-Survival-RPG wagen sich die Entwickler von Bethesda Game Studios erstmals in Online-Territorium vor. Wer jetzt an The Elder Scrolls Online denkt, der sei korrigiert: TESO wurde nicht direkt bei Bethesda, sondern bei den ZeniMax Online Studios entwickelt.

In einem offenen Brief auf Twitter adressierte das Entwicklerstudio nun direkt die Fans. Darin sprechen sie nicht nur den Fans ihren Dank aus, sie geben auch Einblicke in ihre Sichtweise auf den neuen Titel . Was genau Fallout 76 für ein Spiel werden soll, entscheiden die Spieler selbst. Diese würden die Welt nämlich erst mit Leben füllen. Außerdem, heißt es, würden die Entwickler nach der Entwicklungsphase eines Spiels normalerweise eine Pause einlegen. Bei Fallout 76 wird dies allerdings nicht der Fall sein. Viel mehr sehen sie den Start der Beta als einen Neuanfang für noch mehr Arbeit.

„Spektakuläre Bugs“ seien zu erwarten

Im selben Brief betonen Bethesda noch, man sei sich bewusst, dass bei Spielwelten ihrer Größe und den genutzten Gameplaysystemen unvorhergesehene Bugs nicht auszuschließen wären. Manche davon seien bereits bekannt, wie beispielsweise Performance-Probleme in einigen Arealen, andere wiederum wären noch völlig unbekannt. Die Fans werden also gebeten, während der Beta den Bugfixing-Prozess tatkräftig zu unterstützen.

Bugs sind keine Neuheit bei Bethesda-Spielen. Schon frühere Titel sind berühmt-berüchtigt für ihre Glitches und Grafikfehler. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt dessen, was in Fallout 3, Skyrim und Co teilweise so schief läuft:

Während die Beta für Fallout 76 auf der Xbox One schon heute startet, müssen sich PS4- und PC-Spieler noch bis nächste Woche gedulden. Nur wer von euch das Spiel vorbestellt hat, bekommt einen Key für den Beta-Zugang.