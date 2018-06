Fallout 76: Gameplay-Video zeigt die “Construction and Assembly Mobile Platform“

Bethesda veröffentlichte eine neues Gameplay-Video zu “Fallout 76“. Gezeigt wird in dem Video die sogenannte “Construction Asseembly Mobile Platform“. Diese soll euch dabei behilflich sein allerlei Dinge wie beispielsweise Basen in der Welt zu erbauen.

Fallout 76: Basisbau

Am heutigen Donnerstag veröffentlichte Bethesda ein frisches Gameplay-Video zu Fallout 76. Das Video unter dem Namen “A New American Dream!“ zeigt ein besonderes Feature. Dabei handelt es sich um die sogenannte “Construction and Assembly Mobile Platform“ (C.A.M.P.).

Diese Plattformen können überall in der Welt zum Bauen und Basteln verwendet werden. Mit dem C.A.M.P. seid ihr in der Lage euch Basen zu errichten und für den Schutz zu sorgen, der in der postnuklearen Welt von Fallout 76 benötigt wird. CAMPs sind mit dem Konto des Spielers verbunden, nicht mit dem Server, und erscheinen immer dann, wenn der Spieler online ist. Sobald sich der Spieler abmeldet, werden sein CAMP und die damit verbundenen Gegenstände aus dem Spielbereich entfernt.

„Fallout 76“ wird am 14. November 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. Im Folgenden seht ihr das neue Gameplay-Video