Fallout 76: Gameplay-Video zeigt die Macht der Atomwaffen

Bethesda veröffentlichte gestern zusammen mit dem Video, welches das C.A.M.P. zeigt, noch ein weiteres Gameplay-Video zu “Fallout 76“. Dieses lässt euch die immense Macht der Atomwaffen erahnen, mit welchen ihr komplette Areale in Schutt und Asche legen könnt.

Fallout 76: Atomraketen

Gestern veröffentlichte Bethesda zwei Videos zu Fallout 76. Das neuste von diesen stellt die Atomraketen vor. Das Material dazu gab es zwar auch, wie alle bisherigen Trailer, schon auf der E3 zu sehen, wer diese jedoch verpasst hat, sollte sich das Ganze mal anschauen. Der neue Gameplay-Trailer unter dem Namen “The Power of the Atom“ lässt ungefähr erahnen, wie ihr die mächtigen Waffen freischalten könnt und was sie bezwecken.

Offenbar müsst ihr bestimme Schlüsselkarten im Spiel sammeln um die Atomraketen starten zu können. Diese bekommt ihr beispielsweise von gefallenen Gegnern. Wenn ihr dann eine solche Karte in eurem Besitz habt könnt ihr damit in eine der Atomanlagen und dort an einem Bildschirm aussuchen, welches Ziel weggesprengt werden soll. Wie wir im Video sehen richtet dies nicht nur wüste Zerstörung an, sondern sorgt auch für ein paar Nebeneffekte. Scheinbar werden in den Radioaktiven Zonen seltene Ressourcen zu finden sein, sowie starke mutierte Gegner, die höchstwahrscheinlich auch seltenen Loot fallen lassen.

Fallout 76 scheint sich also nicht nur dank dem Online-Gameplay von den Vorgängern zu unterscheiden. Neue Features wie die Atomraketen werden dem Spiel eine neue Note verpassen. Wir bleiben gespannt, welche Infos wir vor Release noch erhalten werden und halten euch auf dem Laufenden! Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.