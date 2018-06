Fallout 76: Neuer Trailer zeigt Multiplayer-Gameplay

Detroit Become Human: Sollte ursprünglich vier Protagonisten beinhalten

Die Geschichte von Detroit Become Human ist sehr komplex erzählt. Dies hätte aber tatsächlich noch komplizierter werden können, da eigentlich vier und nicht drei Charaktere, wie in der schlussendlichen Fassung, geplant waren. Warum keine vierte Person? Während einer Ask Me Everything Session auf Reddit bemerkte CEO und Creator David Cage dazu: „Der ursprüngliche Entwurf enthielt vier Charaktere, aber je weiter ich im Schreiben vorankam , desto klarer wurde mir, dass es absolut unm