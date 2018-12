Fallout 76 Spieler erklärt sich selbst zum Endgame Boss

Die Welt von Fallout 76 ist rand voll mit Gegnern, von Ghoulen, über Roboter, zu Menschen müsst ihr euch eigentlich mit allem auseinandersetzten das kreucht und fleucht. Habt ihr das Wasteland allerdings erstmal bezwungen und euch in einer schicken Behausung niedergelassen, wird das schnöde Endgame schnell eintönig. Als selbst ernannter Enggegner will ein Spieler nun Abhilfe schaffen.

Ich bin der Endgegner

Aktuell besteht das Endgame des neusten Fallout Teils zumeist darin, sich atomar zu bewaffnen und entsprechende Nukes auf das Whitesprings Resort zu schmeißen. Wahlweise könnt ihr die Scorchbeast Queen farmen. Für wen das jetzt noch nicht sonderlich durchblutungsfördernd klingt, schaffte der Spieler SatelliteJedi kürzlich Abhilfe. In dem noblen Versuch das Endgame von Fallout 76 für alle Beteiligten etwas spannender zu gestalten, deklarierte SJ sich kurzer Hand selbst zum Endboss. Im Fallout Subreddit kündigte der Spieler an, er habe dutzende Lager neuer Spieler dem Erdboden gleich gemacht und so inzwischen ein Kopfgeld von über 1500 Kronkorken angehäuft. Wer sich Manns oder Frau genug fühle sich ihm zu stellen, solle es doch wagen in seinen Unterschlupf einzudringen. Weiterhin versprach er erst das Feuer zu öffnen, sollten alle seine Untergebenen gefallen sein und die letzte Tür zu seinem Bossraum erreicht.

I am your raid boss, I am your content. – SatelliteJedi

Die Geschichte von SatelliteJedi zeigt eindrucksvoll, wie Spieler immer wieder neue Wege finden ihren geliebten Welten Leben einzuhauchen. Während Bethesda bisher wenig getan hat, um zumindest den treuen Spielern die Welt von Appalachia spannender zu gestalten, könnte SJ einen Community Trend los getreten haben.

Ein Antiheld ist geboren

Polygon führte ein Interview mit dem Spieler, indem SJ erklärt er sei ein großer Fan der Elder Scrolls und Fallout Franchises und unterstütze grundsätzlich alles, was Bethesda und Obsidian herausbrechten. Mit seinen Freunden zusammen, spielte der Nutzer alle Beta Sessions, gelangte aber letztlich zu dem Schluss dem Spiel würde es an echtem Endgame Content fehlen.

„How many times can you farm the Scorchbeast Queen before you get dull? How many times can you nuke Whitesprings before it becomes agrind?“ – SatelliteJedi

„Wie oft kannst du die Scorchbeast Queen farmen bevor es eintönig wird? Wie oft kannst du Whitesprings nuken bevor es zum Grind wird?“, fragte der Spieler im Interview.

Auf der Suche nach neuen Inhalten, ging dem Spieler SJ die verborgenen Möglichkeiten des PvP Systems auf. Nachdem er ein stattliches Kopfgeld angesammelt hatte, bemerkte er wie der eintönige Spielalltag deutlich an Fahrt aufnahm, wenn er jeden Moment fürchten musste überfallen zu werden. So entschied er sich kurzer Hand noch mehr Leuten von dem Kopfgeld zu erzählen und sich mit seinen Freunden zusammen gegen die Angreifer zu rüsten. So wurde SJ zum selbst ernannten MMORPG Boss des Fallout Universum, eigene Hintergrundgeschichte eingeschlossen.

„I am the president of a corporate entity turned foul, after the collapse of the market (and society)“ – SatelliteJedi

„Ich bin der Präsident eines verdorbenen Unternehmens, nach dem Wirtschafts- und Gesellschaftszusammenbruch.“

„I enlisted the aid of my top Directors and rebranded our organization as a Raider outfit. We sold weapons and ammo to government and terrorist organizations alike before the war, but business just isn’t what it used to be. Now we use our aforementioned munitions to take everything that you own (and we also punch babies)“

Ich habe die Hilfe meiner Top Direktoren angefordert, um die Organisation in ein Ausstatter für Raider zu verwandeln. Vor dem Krieg haben wir gleichermaßen Waffen und Munition an die Regierung sowie terroristische Organisationen verkauft, aber das Geschäft ist heutzutage nicht mehr das Selbe. Jetzt nutzen wir die Munition um euch alles zu nehmen was ihr habt (außerdem Schlagen wir Babies).

Die Aufgabe war eigentlich simpel: Die Spieler mussten lediglich an Satellites Fallen und Bodyguards vorbei kommen und das finale Duell siegreich beenden. Damit auch der Kampfplatz zur Hintergrundgeschichte passte, hatten sich die Spieler in einer Munitionsfabrik verschanzt.

The Show must go on

SatelliteJedi hatte Schwierigkeiten Polygon Details über die Events zu verraten, da er selbst ja die meiste Zeit eingeschlossen im Bossraum stand. Lediglich über die Funkkommunikation seiner Bodyguards konnte er dem Geschehen folgen. In dem achtstündigen Ansturm auf die Festung wurden seine finalen Gemächer zwei Mal erreicht. Anschließend führte SJ mit seinen Freunden auch Events in anderen Settings durch. Polygon erzählte er in seinem Fazit, dass es weniger darum ginge siegreich aus dem Event hervor zu gehen – so viel habe er gelernt.

„We don’t need to max out our gear, because it doesn’t matter if we win or not. It’s more important that the heroes win, eventually, just like any good story.“ – SatelliteJedi

„Wir müssen unser Gear nicht optimieren, weil es am Ende egal ist ob wir gewinnen oder nicht. Es ist viel wichtiger das die Helden am Ende des Tages siegreich hervorgehen, so wie in jeder guten Geschichte, kommentierte SJ im Interview.“, so SatelliteJedi zu Polygon. Geplant hat die Bande weiter Events in verschiedenen Settings von Raidern bis zu Enklaven und Kultisten.

Bedauerlicherweise berichteten SJ und seine Freunde auch von etwaigen Problemen mit dem Fallout 76 Multiplayer Feature. So verpassten sie diverse Einladungen von interessierten Spielern, da diese schlicht nicht angezeigt wurden. Außerdem bietet Fallout 76 unendlich viele Möglichkeiten an, das System auszutricksen, indem sich Spieler beispielsweise einfach ausloggten um Angreifern die Beute zu verweigern, oder das Kopfgeld untern den Bodyguards weitergaben.

Cass Marshall von Polygon schreibt, dass es sich letztlich um eine Geschichte handelt die trotz der ungenügenden Fallout 76 Mehrspielersysteme existieren konnte und nicht auf Grund des eigentlichen Spiels. In jeden Fall zeigt der Fall SatelliteJedi wieder einmal, das Videospiele ein wunderbar koproduziertes Medium sind, an dem Spieler und Entwickler gleichermaßen mitwirken.